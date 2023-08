Bocciato dal Napoli e pronto a firmare per un altro club eccellente in Italia, i dettagli

Il calciatore che aveva inseguito (e bocciato) il Napoli è vicino ad un altro club di Serie A: tutti i dettagli della trattativa

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli. Presto, il 1 settembre, chiuderà. Manca circa una settimana, poi sarà tempo di tirare le somme di quanto fatto in questi mesi di trattative, affari, ammiccamenti, flirt veri o presunti. Si sa che le vie del calciomercato sono infinite e non tutto va come deve. Quest’anno un po’ di più: sono saltati affari dati per fatti, si sono verificati trasferimenti clamorosi, sono sbucati nomi sconosciuti arrivati ed altri, invece, sfumati.

In questa ultima settimana il Napoli tenterà di piazzare qualche altro colpo, dopo che è saltato in maniera anche clamoroso l’arrivo di Gabri Veiga. Gli azzurri comunque hanno raccolto. Certo non tutti i nomi sono arrivati, anche perché alcuni avevano ricevuto parere negativo. Ecco, questo è il caso di un calciatore “bocciato” dal Napoli, che potrebbe però arrivare presto in Serie A in una delle rivali.

Bocciato dal Napoli, è pronto a sbarcare in Italia: i dettagli

Per rimpiazzare il partente Kim, poi finito al Bayern, il Napoli ha puntato su Natan, dopo aver lungamente inseguito Kevin Danso. Un nome ai più sconosciuto, ma sul quale la dirigenza napoletana ha grandissima fiducia. I nomi sulla lista di Mauro Meluso, però, erano tanti. Tra questi c’era anche quello di Murillo Santiago Costa dos Santos, al secolo semplicemente Murillo.

Brasiliano, ventuno anni, è il perno della difesa del Corinthians, uno dei club più gloriosi in terra verdeoro. Col ‘Timao‘ Murillo si è tolto qualche soddisfazione ed ha attirato su di sé le attenzioni dei club europei. Insomma, il difensore brasiliano è pronto per il grande salto in Europa.

Il Napoli lo ha scartato, puntando come è noto su Natan. Anzitutto perché i partenopei hanno ritenuto eccessive le richieste del Corinthians: i brasiliani non scendono sotto ai 15 milioni. Ebbene, ora però la situazione potrebbe cambiare. Murillo vede la Serie A perché per lui fa sul serio la Fiorentina. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul suo portale.

Dopo aver perso Igor, unitosi al Brighton di De Zerbi, Italiano potrebbe salutare presto Martinez Quarta. Ma a prescindere da ciò, ha richiesto un nuovo difensore. E gli occhi sono tutti su Murillo. Poche settimane fa tra le parti c’erano stati dei contatti: 12 milioni, l’offerta della Viola rifiutata dai brasiliani. Ora le società potrebbero aggiornarsi e trovare una quadra. Sono ore decisive.