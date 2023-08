Valigie pronte in casa Napoli: firma Veiga e va via

Nonostante la brusca frenata nell’affare Veiga, le parti continuano a trattare per l’accordo definitivo. Con l’arrivo dello spagnolo, parte un centrocampista

Sembrava tutto organizzato per il viaggio che avrebbe portato Gabri Veiga a Roma dove poi avrebbe svolto le visite mediche a Villa Stuart. Tutto era pronto per vederlo all’opera con la maglia azzurra e invece manca ancora qualcosa per far sì che questo accada. Nelle ultime ore sono saltati alcuni accordi e la trattativa per l’iberico si è arenata.In questo momento gli intermediari sono a lavoro costantemente per risolvere gli ultimi disguidi e far arrivare la fumata bianca.

Un velo di malumore si è abbattuto sui tifosi del Napoli che speravano di vedere il talento spagnolo già in campo per l’esordio al Maradona contro il Sassuolo. Mancano dieci giorni alla fine del mercato, il Celta Vigo ha mandato un ultimatum agli azzurri di 48 ore per chiudere la trattativa. L’obiettivo è velocizzare il tutto in fretta in modo da poter ritoccare ancora leggermente la rosa.

Il mercato resterà ancora aperto

Qualora si riuscisse a risolvere la querelle legata a Gabri Veiga, secondo la Gazzetta dello Sport un giocatore azzurro avrebbe già le valige pronte. La rosea infatti sottolinea che l’arrivo del 2002 iberico spingerebbe i partenopei a cedere Gianluca Gaetano. L’obiettivo è quello di avere una rosa numericamente a posto.

Il giovane centrocampista italiano, secondo il quotidiano, ha già un accordo per il trasferimento all’Empoli. Per renderlo formale e soprattutto ufficiale serve la chiusura dell’affare Veiga. Sistemati i problemi legati allo spagnolo, Gaetano andrà in prestito secco, per una stagione, all’Empoli di Paolo Zanetti.