Era la terza scelta, retroscena Napoli

Spunta un retroscena sul calciomercato del Napoli in entrata, che non ha messo a segno tanti colpi: tutti i dettagli

Il Napoli in questa sessione estiva di mercato ha perso diversi elementi del club. Non solo Luciano Spalletti, ma anche Giuntoli e il preparatore atletico Francesco Sinatti. Una continuità che almeno in questi ruoli non ci sarà, così come nel difensore centrale.

Ceduto Min-Jae Kim al Bayern Monaco, i partenopei si sono subito fiondati sul mercato per cercare un sostituto. Trattative lunghissime diventate quasi delle telenovelas argentine, che non hanno portato, però, dei nomi altisonanti alla corte di Rudi Garcia.

Si era parlato tanto di Kilman, primissima scelta per il Napoli che ha trattato con il Wolverhampton. Tuttavia, la richiesta di 40 milioni di euro è stata ritenuta esagerata da De Laurentiis e così il difensore è rimasto in Premier League rinnovando fino al 2028. Poi è toccato a Kevin Danso.

Con il Lens le cose sono andate talmente male che il club francese ha pubblicato una serie di frecciate sui social dopo il rinnovo del difensore austriaco. E dunque, dopo una lunga lista in cui rientravano anche Scalvini e Mavropanos, il Napoli ha deciso di investire su Natan de Souza dal Red Bull Bragantino.

Napoli, Natan era la terza scelta: tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, il Napoli ha preso Natan che è da considerarsi un ripiego, la terza scelta dopo i rifiuti di Danso e Kilman. Addirittura negli ultimi giorni il club partenopeo potrebbe tornare sul mercato, magari prendendo un difensore più affidabile, che conosca il calcio europeo, con la formula del prestito.

Si è parlato negli ultimi giorni di Mohamed Simakan, 23 anni del Lipsia. Tuttavia, la valutazione del club tedesco – sempre nel circuito Red Bull, così come il Bragantino – è di almeno 40 milioni di euro. Una cifra ritenuta esagerata per il Napoli che ha smesso di acquistare giocatori pagando così tanto, preferendo puntare giovani sconosciuti.

Natan, dunque, avrà il tempo per adattarsi alla Serie A e al modo di giocare del Napoli. Rudi Garcia contro il Frosinone ha puntato su Juan Jesus titolare e probabilmente lo farà anche contro il Sassuolo. Classe 2001, in Brasile si parla un gran bene del difensore che ha come idolo Thiago Silva e vorrebbe affermarsi in Europa proprio come lui. Anche per dimostrare che il club partenopeo non ha sbagliato a puntare sulle sue qualità, nonostante gli obiettivi primari fossero altri.