Doppia cessione in Serie A: addio Napoli

Due azzurri pronti a salutare Napoli. Arrivano conferme, futuro lontano dal Maradona ma ancora in Serie A

Il Napoli è ancora attivo sul mercato. La squadra a disposizione di Garcia non aveva bisogno di essere stravolta e così è stata puntellata. Si è intervenuto dove si doveva intervenire: in difesa, per sostituire il partente Kim ed a centrocampo con il probabile arrivo di Gabri Veiga, trattativa che nelle ultime ore si è complicata. Davanti la permanenza di Victor Osimhen è il vero colpo di mercato di un Napoli che ha le carte in regola per tentare di fare il bis e migliorare il pur buono cammino in Champions League dello scorso anno.

Fatti gli acquisti, è tempo di pensare anche alle cessioni. Lozano e Demme restano due esuberi e nelle prossime settimane potrebbero esserci novità su questo fronte: il primo è tentato dall’Arabia Saudita, il secondo potrebbe tornare in Germania. Quel che appare certo è che altri due azzurri si apprestano a lasciare Napoli. Per loro il futuro sarà probabilmente altrove, ma sempre in Serie A.

Addio Napoli: i due calciatori restano in Serie A

Altri due nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Due talenti provenienti direttamente dal settore giovanile, che nello scorso anno si sono anche tolti la soddisfazione di far parte del gruppo scudetto. Ventiquattro anni il primo, ventitré il secondo. Due profili stimati dal Napoli, che necessitano però di maggior spazio. Lo scorso anno sono stati utilizzati col contagocce da Spalletti: dieci presenze per Zerbin, otto per Gaetano, con tanto di gol nella sfida vinta contro l’Inter al Maradona.

Quest’anno, per i due, c’è una necessità: trovare più spazio e continuità. Sempre in Serie A, si intende, per accumulare esperienza e minuti fondamentali, in futuro, per tornare a Napoli da attori protagonisti. Perché quel che è certo è che il Napoli punta tantissimo su due talenti di primo piano.

Su entrambi si registra il forte interesse del Frosinone, squadra che il Napoli ha appena battuto nel debutto in Serie A in questa stagione. Di Francesco considera entrambi funzionali al suo gioco e potrebbe chiedere alla proprietà uno sforzo pur di centrare quelli che ormai sono due obiettivi dei ciociari.

Per Zerbin si tratterebbe di un ritorno, avendo già vestito i colori del Frosinone nella stagione 2021-2022, da protagonista in Serie B. Allo Stirpe, si può dire, è come se si fosse consacrato. Fu quella stagione che convinse Spalletti a tenerlo in rosa nell’annata successiva.

Gaetano è un nome caldo in casa Frosinone delle ultime ore. Arrivano conferme di contatti tra le parti, come riporta anche Alfredo Pedullà sul suo portale. Sul napoletano anche l’Empoli, ma il Frosinone conta di chiudere prima di tutti. Con la formula del prestito secco. Per entrambi il domani comunque si chiamerà Napoli.