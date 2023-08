Decisione a sorpresa, altro colpo di scena: alla fine va in Arabia Saudita

Anche a pochi giorni dalla fine del mercato non si placano le voci attorno al Napoli: altro colpo di scena, approda in Arabia Saudita

È tempo di valutazioni per la dirigenza del Napoli che ha iniziato a sondare il terreno per alcune piste percorribili in chiave mercato. Il mantra della dirigenza è quello di non aggravare i bilanci finanziari, continuando a vincere in maniera sostenibile anche con Rudi Garcia. Non ci saranno, soprattutto, acquisti folli e a cifre sconsiderate. Andranno colmate soltanto le partenze di alcune pedine che potrebbero lasciare Napoli in questa sessione di mercato estiva.

In ballo c’è il futuro di Hirving Lozano, soprattutto ora che è stata certificata la conferma di Zielinski, con il no alla folle proposta saudita. L’area sportiva guidata da Mauro Meluso dovrà soddisfare le richieste del nuovo tecnico, accontentato finora con gli acquisti di Cajuste e Gabri Veiga che andranno a rinforzare il centrocampo.

Lo spagnolo andrà ad alternarsi con Zielinski, garantendo maggiori alternative a metà campo, mentre il giocatore francese sarà il rimpiazzo di Anguissa e copre numericamente l’addio di Ndombele. Altro addio, molto più pesante, è stato quello di Kim Min Jae, approdato al Bayern Monaco. Al suo posto è stato preso il brasiliano Natan, non ancora pronto però e finito in panchina contro il Frosinone.

Proprio per questo non si esclude un altro arrivo nel reparto arretrato e i nomi in ballo sono sempre gli stessi: sfumato ormai Danso, che ha rinnovato con tanto di polemica social con il Lens, le ipotesi portano a Perr Schuurs e Giorgio Scalvini, senza dimenticare Lacroix del Wolfsburg e Itakura del Borussia M’gladbach.

Demiral-Napoli, sfuma la trattativa: il giocatore andrà in Arabia

Un altro nome che intrigava la dirigenza partenopea era quello di Merih Demiral, difensore centrale classe ’98 fino a qualche giorno fa di proprietà dell’Atalanta, ma che ora ha lasciato la Serie A. Nonostante una stagione non al top delle prestazioni, il difensore turco rappresentava una delle opportunità del mercato partenopeo ed era stato attenzionato anche dall’Inter.

Il suo futuro però sarà in Arabia Saudita. L’Al Ahli, infatti, ha pagato i 18 milioni di euro richiesti dalla società gestita da Percassi e lo ha portato nella Saudi Pro League. La cessione era ormai inevitabile, dato i rapporti tesi tra l’ex centrale della Juventus e Gian Piero Gasperini. Niente da fare quindi per Napoli e Inter: Demiral vola in Arabia Saudita.