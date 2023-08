Rinnovo Osimhen, il nigeriano rompe il silenzio: c’è l’annuncio

Ricco post-partita in quel di DAZN dopo il fischio finale di Frosinone-Napoli. Intervistato ai microfoni della piattaforma, Victor Osimhen.

Non steccano gli azzurri alla prima uscita stagionale, battendo il Frosinone per 1-3 sul campo del Benito Stirpe. Una partenza complicata è stata ben presto superata dal Napoli, capace di rispondere a tono al sorprendente vantaggio gialloblu con Harroui. Politano e un doppio Osimhen i marcatori per i partenopei, cui voce nel post partita è stata portata in alto da

Post Frosinone-Napoli, le parole di Osimhen

Tornano a vincere i Campioni d’Italia, che cominciano con il piede giusto la Serie A 23/24. Ottima la prestazione corale del Napoli, capace di rimediare nell’immediato alle piccole sbandate dei primi venti minuti. Grandi prestazioni per Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski oltre che del solito ed immancabile Victor Osimhen. Ai microfoni di DAZN è toccato proprio al bomber nigeriano analizzare l’incontro appena terminato.

L’attaccante si è da subito congratulato con la squadra rivelandosi felice del risultato raggiunto, prima di spostare il discorso sul tema voci di mercato provenienti dall’Arabia. “Sono molto contento per la prestazione di oggi. Rinnovo? Al momento stiamo negoziando ma si vedrà alla fine del mercato. Ad oggi sono un calciatore del Napoli e sono concentrato su questo“, le parole di Osimhen a rompere il silenzio sul caso prolungamento di contratto.

Infine, spazio anche per il pensiero del nigeriano in merito alle parole pronunciate da Rudi Garcia, che poco fa paragonò la propria punta di diamante addirittura a Cristiano Ronaldo. “La fiducia dell’allenatore per me è tutto ed a questo rispondo sempre sul campo. Posso però dire che siamo un gruppo unito e tutti sono importanti per la squadra, da Di Lorenzo a Mario Rui e Meret“, le ultime battute di Osimhen.