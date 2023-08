Napoli, conferma a sorpresa: il suo sostituto resta in Serie A

Alla vigilia dell’esordio stagionale del Napoli arrivano importanti novità anche riguardo il mercato degli azzurri.

Nella giornata odierna è andata in scena la conferenza stampa di Rudi Garcia alla vigilia del match contro il Frosinone. Nella conferenza il tecnico francese ha lasciato alcuni spunti importanti riguardo il futuro di alcuni giocatori.

Difatti un azzurro sembra destinato a restare nell’organico dei partenopei, ed un suo papabile sostituto resterà anche lui in Serie A, contrariamente a quanto ci si aspettava.

Lozano verso la permanenza: sfuma l’ipotesi Nico Gonzalez

È stata una lunga estate quella vissuta da Hirving Lozano. L’esterno messicano nel giro di pochi mesi è passato dall’essere uno dei punti fermi di Spalletti nell’undici titolare al diventare un esubero per il club. Nel corso di questa sessione di mercato la dirigenza partenopea ha provato a piazzare Lozano. Purtroppo però non è arrivata alcuna offerta concreta per la cessione del messicano, almeno ad oggi.

Il Napoli sperava di ottenere dalla cessione di Lozano un tesoretto da poter investire sul mercato per l’eventuale sostituto del messicano. Purtroppo però il passare dei giorni ha fatto sfumare diversi obiettivi di mercato che la dirigenza del Napoli aveva puntato. Con l’inizio della Serie A la cessione di Lozano si è decisamente raffreddata, e complice l’infortunio di Kvaratskhelia potrebbe addirittura partire titolare contro il Frosinone.

Rudi Garcia in conferenza ha spiegato come Lozano abbia disputato la sua migliore stagione giocando sulla sinistra al PSV, e come domani possa ricoprire quel ruolo visto l’assenza del georgiano. La permanenza di Lozano è ormai molto probabile, e di conseguenza sfumano anche gli ultimi papabili obiettivi degli azzurri.

Uno dei giocatori che la dirigenza del Napoli seguiva a lungo è l’esterno argentino della Fiorentina Nico Gonzalez. Purtroppo l’affare però non si farà visto che Lozano non è stato piazzato dagli azzurri, ma anche per un altro motivo. Difatti la Fiorentina ha deciso di affidare la maglia numero dieci a Nico Gonzalez per questa stagione, e togliendola ad un altro vecchio pallino del Napoli, ossia Gaetano Castrovilli.

Dunque il Napoli non è riuscito in questa sessione di mercato a incastrare alcuni tasselli del puzzle per rendere possibile la cessione di Hirving Lozano, e di conseguenza l’arrivo di un nuovo esterno che potesse prendere il suo posto. Dopo aver visto sfumare Chukwueze – approdato al Milan di Pioli – i partenopei hanno visto sfumare anche il probabile approdo a Napoli di Nico Gonzalez dalla Fiorentina.