Di Lorenzo avvisa il suo Napoli: “Scudetto? Abbiamo un obiettivo”

Siamo giunti alla vigilia dell’esordio stagionale del Napoli, che sfiderà il Frosinone. Il capitano Di Lorenzo ha concesso un’intervista in vista della nuova stagione.

Domani prenderà il via la Serie A 2023/2024 per il Napoli, che affronterà in trasferta il neo promosso Frosinone di Eusebio Di Francesco. I campioni d’Italia proveranno a ripartire da dove hanno concluso la scorsa annata, dimostrando sul campo la loro fame nonostante lo scudetto vinto.

Alla vigilia dell’esordio degli azzurri il capitano Di Lorenzo ha parlato della scorsa stagione proiettandosi verso la nuova, dimostrando di aver ben chiare le idee sul cosa fare in questa nuova annata.

L’intervista di Giovanni Di Lorenzo

Il Napoli targato Rudi Garcia domani effettuerà la prima uscita ufficiale della stagione. I partenopei ripartiranno dai vari punti fermi della squadra, come Osimhen e il capitano Giovanni Di Lorenzo. Proprio il capitano degli azzurri ha parlato ai microfoni di GQ in vista della nuova stagione.

Di seguito le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo.

CAMBIO DI MENTALITÀ – “Il vero switch l’abbiamo fatto nella testa, siamo stati super-concentrati. A un certo punto avevamo molti punti di vantaggio, e abbiamo capito che era il nostro anno. Ma non abbiamo perso intensità, in partita come in allenamento. Abbiamo continuato a dare il massimo. Siamo stati una macchina perfetta fino alla fine. La competitività interna al gruppo è sempre stata forte: questo ha fatto la differenza per vincere”. OBIETTIVO PER LA STAGIONE – “Vederci lo scudetto addosso ci ha fatto capire cosa abbiamo raggiunto. Ma ci dice anche che giocheremo da campioni d’Italia, che tutti vorranno batterci. Dobbiamo entrare in questo mood, dobbiamo dare il massimo per tenerlo sulle nostre maglie ancora a lungo”.

Il capitano del Napoli ha chiare le idee su quel che vuole vedere nei suoi compagni di squadra in questa stagione, ovvero lo stesso atteggiamento e determinazione della scorsa stagione per riprovare a confermarmi campioni d’Italia. Dunque Di Lorenzo ha lanciato la sfida a tutte le pretendenti, avvisandole che il Napoli non è rilassato ed ha ancora fame di successi.