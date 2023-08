Mercato Napoli, pronta l’offerta per un attaccante: i dettagli

È un giocatore che piace tanto alla dirigenza e adesso l’intenzione di acquistarlo sopravanza in maniera decisa

Siamo al rush finale del calciomercato estivo. Mancano 15 giorni alla chiusura definitiva e la dirigenza del Napoli è costantemente al lavoro per cercare di rinforzare la rosa al meglio. Si punta a regalare al neo tecnico Rudi Garcia una squadra che riesca a competere in tutte le competizioni in cui è impegnata. L’obiettivo principale è quello di provare a bissare il successo dello scorso campionato regalando ai tifosi un’altra gioia immensa. Tante sono le trattative sul tavolo di De Laurentiis e Meluso che stanno vivendo giorni di mercato molto movimentati.

Tra le tante, quella che prende più quota, è la questione relativa ad Hirving Lozano. Il messicano ha un contratto in scadenza nel 2024 e di rinnovo non ne vuole proprio sapere. Ciò che più interessa ad ADL è la missione di non perdere il suo esterno a parametro zero durante la prossima sessione di mercato. Per arrivare al Chucky, la dirigenza fece uno sforzo notevole nel 2019 prelevandolo dal PSV per quasi 40 milioni di euro. Il rendimento di Lozano non è mai stato continuo e le sue prestazioni sono sempre state altalenanti.

Lindstrom obiettivo concreto, ma occhio alla concorrenza

Se Lozano decidesse di non rinnovare, potrebbe restare in azzurro almeno fino a gennaio dove poi si proverà a cederlo a tutti i costi. Sul messicano ci sono forti richieste dalla MLS campionato statunitense che potrebbe riavvicinare il giocatore vicino al suo paese d’origine. Secondo quanto riportato dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe seriamente pensando a Jasper Lindstrom del Francoforte come suo rimpiazzo. Esterno offensivo e trequartista all’occorrenza, il profilo del danese risponde al giusto identikit ricercato dal Napoli.

Classe 2000, il giocatore è stato messo nella lista dei desideri anche dalla Juventus. Il neo Ds bianconero, Cristiano Giuntoli, lo aveva monitorato ai tempi del Napoli quando si giocò la partita tra gli azzurri e l’Eintracht Francoforte valevole per gli ottavi di Champions League. Secondo il quotidiano le intenzioni dei partenopei con Lindstrom sarebbero talmente serie che potrebbe comprarlo direttamente e lasciarlo in prestito ai tedeschi. Una volta definito l’acquisto, l’esterno potrà arrivare a Castel Volturno nella sessione di mercato successiva, quando Lozano verrà ceduto.