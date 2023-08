Napoli, ufficiale la cessione in prestito: il comunicato del club

Dopo la valutazione in ritiro di Rudi Garcia e il suo staff il Napoli ha optato per la cessione in prestito: tutti i dettagli

Durante i due ritiri pre campionato, il nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia ha avuto occasione di vedere all’opera alcuni giovani talenti provenienti dalla Primavera e dai vari prestiti in giro per il mondo. Ovviamente poi, sotto consiglio dell’allenatore il Napoli ha provveduto a trovare una sistemazione a tutti quei calciatori che il mister ha ritenuto troppo acerbi per giocare con la prima squadra.

UFFICIALE – Folorunsho ceduto in prestito in Serie A: tutte le info

Seppur non più giovanissimo, fa parte dei profili sotto la lente d’ingrandimento di Garcia durante il ritiro anche Michael Folorunsho. Il centrocampista brasiliano, che l’allenatore francese ha provato anche in difesa nei test pre campionato, la scorsa stagione ha fatto molto bene con il Bari in B, dunque si attendeva un’offerta da club di A.

L’offerta desiderate è arrivata: il Verona ha concluso l’affare per il prestito del calciatore, che avrà durata di un anno. Di seguito il comunicato del club veneto sul proprio sito ufficiale: