Lozano, niente MLS ma via lo stesso: nella big europea

Il futuro di Lozano in azzurro è ancora in bilico e potrebbe esserci un colpo di scena sul finale di questo calciomercato estivo.

Il calciomercato del Napoli ha riservato non poche sorprese, in gran parte dovute ai cambiamenti in dirigenza. Infatti, uno dei protagonisti delle scorse stagioni, Cristiano Giuntoli, ha lasciato il ruolo da direttore sportivo per trasferirsi alla Juventus. Al suo posto la scelta di De Laurentiis è ricaduta su Mauro Meluso, ex direttore dello Spezia. Il cambio in dirigenza ha portato, inevitabilmente, a dei cambiamenti nella strategia di mercato. Dopo un primo periodo dove il Napoli si è mosso pochissimo, concludendo solo l’affare che ha riportato Gollini in azzurro, il mercato del club partenopeo si è definitivamente sbloccato.

Per quanto riguarda le operazioni in entrata sono arrivati il giovane centrocampista svedese Jens Cajuste dallo Stade Reims e il difensore brasiliano ex Red Bull Bragantino Natan. Per quanto concerne le cessioni invece, la più onerosa è senza dubbio quella di Kim Minjae al Bayern Monaco, ma il coreano potrebbe non essere l’unico titolare della rosa campione d’Italia a lasciare la squadra. Infatti, scongiurata la cessione di Zielinski, che ha detto no all’offerta faraonica dell’Al-Ahli, il futuro di un altro giocatore in scadenza è fortemente in bilico. Si tratta di Hirving Lozano, che ha il contratto in scadenza nel 2024 e, come spesso ha ribadito De Laurentiis, il Napoli non ha intenzione di aspettare nessuno. Dunque, per il bene di tutti, si dovrà prendere una decisione al più presto.

Calciomercato Napoli, ipotesi cessione per Lozano: tutti i dettagli

Già nelle scorse settimane si era parlato tanto dell’interesse dell’MLS per Lozano, il club maggiormente interessato pare essere il Los Angeles FC. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni la pista americana si è raffreddata e si sarebbero aperte per il Chucky le porte di una big europea, pronta puntare su di lui.

Il club, come spiegato da Il Mattino, è il Siviglia. Il club spagnolo pare essere in procinto di cedere Jesus Corona, tra l’altro connazionale dell’esterno destro del Napoli. Per sostituirlo avrebbe dunque intenzione di puntare su Hirving Lozano.

Secondo rumors provenienti dalla Spagna i primi contatti tra le parti hanno avuto esito positivo, ma gli andalusi dovranno poi trattare con il Napoli. Non è da escludere che la conclusione dell’operazione possa avvenire già durante questa sessione di calciomercato. Per ora nulla è certo, ma si attendono sviluppi della trattativa durante le prossime settimane.