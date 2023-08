De Laurentiis non si ferma più: altro super colpo entro fine agosto

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis non si ferma più in fase di calciomercato: pronto un altro super colpo entro fine agosto

Il Napoli sta accelerando in sede di calciomercato nel corso degli ultimi 10 giorni, con due colpi già chiusi, uno in chiusura ed un altro super colpo nel mirino. Gli azzurri hanno, infatti, già acquistato ufficialmente Natan de Souza dal Red Bull Bragantino per sostituire Kim Min Jae che si è accasato al Bayern Monaco, oltre a Jens Cajuste dallo Stade Reims per sostituire Tanguy Ndombele che è rientrato al Tottenham Hotspur dopo la fine del prestito e il mancato riscatto a 30 milioni di euro da parte degli azzurri.

L’affare in chiusura è quello che porterebbe Gabri Veiga del Celta Vigo a vestire la maglia azzurra del Napoli, mentre Piotr Zielinski dovrebbe lasciare il club per accasarsi in Arabia Saudita all’Al-Ahli. Oltre a questi tre acquisti però il Napoli ed il patron De Laurentiis stanno preparando un super colpo di mercato per chiudere al meglio questa sessione estiva. Un affare last minute per regalare a Rudi Garcia una squadra con i fiocchi e metterlo nelle migliori condizioni possibili per difendere il tricolore conquistato nel corso della passata stagione da Luciano Spalletti.

Il Napoli non si ferma più: è pronto un altro super colpo

Stiamo parlando del centrocampista centrale, con il Napoli che da qui a fine agosto vuole chiudere l’acquisto di uno tra Teun Koopmeiners e Giovani Lo Celso. L’olandese dell’Atalanta è l’obiettivo numero uno degli azzurri, che avrebbero individuato nelle sue caratteristiche quelle perfette per la rosa di Rudi Garcia. Il problema è rappresentato dalla valutazione molto alta da parte del club bergamasco, che chiede oltre 40 milioni di euro per cedere il proprio numero sette. Il Napoli al momento non sembra disposto a spendere le cifre richieste dall’Atalanta per accaparrarsi il giocatore, ma la trattativa è ancora in piedi.

Giovani Lo Celso invece rappresenterebbe un’alternativa ad un costo decisamente più contenuto per le casse del club. Nonostante questo il centrocampista argentino, lo scorso anno in prestito al Villarreal ne La Liga ma di proprietà del Tottenham, resta comunque un profilo di assoluto valore. Lo Celso può giocare sia come mezz’ala nel 4-3-3 di Rudi Garcia, sia come trequartista in un eventuale 4-2-3-1 e rappresenterebbe un ottima alternativa ai calciatori che partirebbero titolari nello scacchiere tattico di Rudi Garcia. Vedremo quale dei due profili arriverà da qui a fine anno.