Calciomercato Napoli, operazione lampo: affare ai dettagli

Il mercato in entrata del Napoli si è sbloccato definitivamente sul finire di questa sessione estiva. Altra trattativa in dirittura d’arrivo

La nuova squadra di mercato del Napoli è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di mister Rudi Garcia. Inoltre, gli azzurri stanno pianificando anche la squadra del futuro. Lo scouting del club è alla continua ricerca di giovani talenti, che in pieno stile Napoli, possano poi portare ad una plusvalenza futura. Questa strategia ricalca in un certo senso l’operazione legata ad Elia Caprile, acquistato dal Napoli a titolo definitivo dal Bari e poi girato in prestito all’Empoli, che ha puntato su di lui per il post Vicario. Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe in queste ore chiuso un’altra trattativa simile.

Napoli, chiusa la trattativa per l’attaccante: sarà girato in prestito in Serie A

Stando a quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, Walid Cheddira è sempre più vicino al Napoli. L’attaccante marocchino si trasferirà a titolo definitivo in azzurro, che poi lo girerà in prestito al Frosinone.

L’esperto di mercato parla di ufficialità a breve del passaggio dal Bari al Napoli, poi in seguito si definirà il prestito al Frosinone, prossimo avversario degli azzurri in campionato.