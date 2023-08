Gabri Veiga al Napoli è fatta? Lo scatto non lascia dubbi (FOTO)

Con l’addio di Zielinski avanti tutta per Gabri Veiga. Da giorni lo spagnolo è nel mirino del Napoli: le ultime sulla trattativa

Il nome che ha infiammato l’estate dei tifosi azzurri è senza dubbio Gabri Veiga. Il centrocampista classe 2002 del Celta Vigo ha già fatto innamorare tutti con le sue giocate, il talento e l’innata classe. Non a caso, si parla di lui come uno dei talenti più grossi dell’intera Liga spagnola. Anche per questo il Napoli ha scelto lui come sostituto di un top player assoluto come Piotr Zielinski, vicino alla cessione all’Al-Ahli. La trattativa va avanti da giorni, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe concludersi a breve.

Napoli, sempre più vicina la chiusura per Gabri Veiga

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, grazie alla cifra che incasserà dalla cessione di Zielinski, il Napoli si avvicinerà finalmente alla richiesta del Celta Vigo di 40 milioni di euro, valore della clausola rescissoria presente sul contratto dello spagnolo. Il raggiungimento della cifra dovrebbe essere favorito dall’inserimento di alcuni bonus. La rosea parla addirittura di possibile convocazione dello spagnolo per la prima di campionato a Frosinone.

Inoltre, nella serata di ieri è arrivato un indizio importante dal profilo Instagram della ragazza dello spagnolo, Carla. Infatti la fidanzata di Gabri Veiga ha postato una foto, poi repostata anche da Veiga stesso, che ritrae tutta la famiglia a bordocampo, con lo stadio del Celta vuoto alle loro spalle. Uno scatto che sa decisamente di addio.

Si sa, tanti indizi fanno una prova: la chiusura dell’operazione appare più vicina che mai. Tuttavia, quando si parla di calciomercato nulla si può dare per certo.