Il Napoli vuole bloccare la Stellina di Serie A, primo contatto

Il Napoli è attivissimo sul calciomercato in queste ore: De Laurentiis è già pronto a bloccare la Stellina della Serie A

Dopo un mese di silenzio, il calciomercato del Napoli si è infiammato all’improvviso con due colpi e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. La sessione estiva si era aperta con l’addio di Kim Min Jae, che si è accasato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria da 55 milioni di euro da parte del club bavarese. A sostituirlo è arrivato Natan dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro che ha ereditato dal sudcoreano anche la maglietta con il numero tre.

Dopo Natan, in poche giorni, è arrivato anche l’acquisto di Jens Cajuste dallo Stade Reims per una cifra di circa 12 milioni di euro. Il centrocampista svedese sarà chiamato a sostituire all’occorrenza Frank Andre Zambo Anguissa, oltre che proporsi come alternativa a Stanislav Lobotka anche in cabina di regia se fosse necessario. Dopo questi due affari però il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi e sta lavorando anche ad un colpo per il prossimo anno. Aurelio De Laurentiis, infatti, è all’opera per bloccare con largo anticipo la stellina della Serie A, prima che le altre big riescano a mettere le mani su di lui.

De Laurentiis vuole bloccare Baldanzi: il piano

Stiamo parlando di Tommaso Baldanzi, centrocampista dell’Empoli che nell’ultima stagione ha iniziato a rubare gli occhi di tutti gli addetti ai lavori, ma non solo. La stellina azzurra si sta mettendo in mostra anche con la maglia dell’Italia (Under 20) ed è pronto a diventare il volto della futura Nazionale maggiore allenata da Roberto Mancini. Il Napoli per arrivare a Baldanzi potrebbe sfruttare l’interesse forte dell’Empoli nei confronti di Gianluca Gaetano, che piace davvero tantissimo ai toscani.

L’idea di Aurelio De Laurentiis è di mandare Gianluca Gaetano in prestito all’Empoli, società che sa come valorizzare i giovani, e contestualmente bloccare Tommaso Baldanzi per un suo approdo al Napoli nella stagione successiva. Al momento non ci sono notizie certe sull’esito della trattativa, anche perché la dirigenza azzurra sta dimostrando di essere molto brava a far trapelare poco o nulla dei suoi affari, ma quello che è certo è che Baldanzi piace tantissimo al club partenopeo. Vedremo se la “carta” Gianluca Gaetano sarà il jolly decisivo per far andare l’affare in porto, oppure si tenterà di intavolare le due trattative in due sedi separate per non tenerle legate tra loro.