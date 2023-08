Caos Zielinski, l’entourage vuole portarlo in Arabia: la decisione del Napoli

La questione legata alla permanenza del polacco è ancora tutta da decidere, ci sono nuovi dettagli

Il mercato del Napoli entra nel vivo. Il mese di luglio in cui la situazione acquisti sembrava in forte fase di stallo, sembra solo un lontano ricordo. La dirigenza è al lavoro costantemente per regalare a Garcia una squadra già pronta per l’esordio in campionato della prossima settimana con il Frosinone. Sarà la prima uscita del Napoli da campione d’Italia e c’è grande attesa da parte dei tifosi.

Aurelio De Laurentiis sta lavorando sull’acquisto di Gabri Veiga che pare essere molto vicino agli azzurri. Il calciatore si unirà al Napoli a prescindere dalla questione legata a Piotr Zielinski. Dopo essere stato ad un passo dall’addio, il polacco ha fatto un passo indietro e sta pensando di rimanere a Castel Volturno con la squadra.

Pressione dei procuratori per l’addio al Napoli

La proposta di ingaggio che il trequartista polacco ha ricevuto dall’Al Ahli è quasi impossibile da rinunciare. Il centrocampista potrebbe percepire 12 milioni di euro a stagione per un totale di 36 milioni in tre anni. Cifre da capogiro per l’entourage che sta spingendo affinché Zielinski, alla soglia dei 30 anni, accetti di andare in Arabia Saudita. Restando al Napoli, il giocatore prenderebbe uno stipendio molto più basso ed è questa la motivazione per cui il suo procuratore vorrebbe convincerlo a lasciare gli azzurri.

Il Napoli chiede circa 30 milioni per lasciarlo partire. L’offerta della squadra mediorientale potrebbe essere anche migliorata in modo da avvicinarsi seriamente alle richieste di De Laurentiis. Con l’incasso ricevuto dalla cessione del polacco, i soldi verrebbero prontamente reinvestiti per Gabri Veiga. Lo spagnolo è pronto ad approdare al Napoli, adesso resta soltanto da capire se il suo ruolo sarà quello di vice Zielinski o no. In ogni caso, secondo Rudi Garcia, il talento del Celta Vigo avrà un ruolo fondamentale e con il polacco andrebbe a formare un’ottima linea offensiva di centrocampo. I tifosi restano in attesa, ma la prossima settimana potrebbe già diventare decisiva.