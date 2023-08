Ufficiale, finalmente arriva l’annuncio: ha appena lasciato il Napoli

Mancava soltanto l’ufficialità, adesso è arrivato l’annuncio del club che lo ha acquistato in prestito dagli azzurri

Una trattativa iniziata già da alcune settimane con il Napoli che aveva accettato le richieste economiche per lasciare partire l’attaccante in prestito. L’Ancona oggi ha finalmente annunciato, attraverso il proprio sito ufficiale, l’arrivo di Antonio Cioffi proprio dagli azzurri. Il calciatore era già arrivato nel capoluogo marchigiano da alcuni giorni ma, per allenarsi con i nuovi compagni, aspettava il comunicato del club.

Antonio Cioffi, attaccante napoletano classe 2002, è cresciuto nella squadra partenopea facendo tutta la trafila. È passato dal giocare dal settore giovanile fino ad esordire con la prima squadra.

Nuova possibilità per Cioffi

Il Napoli non voleva privarsi di Antonio Cioffi cedendolo a titolo definitivo. La dirigenza partenopea crede nel ragazzo e ha in mente di fargli maturare più esperienze a livello professionale data la sua giovane età. Una nuova occasione per l’attaccante che così potrà mettere minuti nelle gambe per poi provare a farsi strada in un top club come il Napoli.

Con gli azzurri, Cioffi ha totalizzato 14 reti in 57 presenze con la primavera e due apparizioni. Con la prima squadra infatti l’attaccante ha esordito in Coppa Italia e ha una presenza in Serie A. Durante la scorsa stagione, l’azzurro ha disputato un’altra stagione in Serie C con il Pontedera dove aveva realizzato 6 gol in 31 partite.