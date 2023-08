Tra i migliori in ritiro, ma va via in prestito: lascia il Napoli e resta in Serie A

Una trattativa che può sbloccarsi nei prossimi giorni e permettere al giocatore di lasciare il Napoli L’affare è destinato a chiudersi molto presto. Il mercato del Napoli, partito dapprima in sordina, negli ultimi giorni è molto attivo. La società di Aurelio De Laurentiis sta pensando a regalare ai suoi tifosi una squadra che sia pronta a sostenere tante competizioni al top. L’obiettivo è quello di bissare il successo in campionato della passata stagione e per farlo serve acquistare i giocatori e anche sfoltire la rosa di qualche esubero. Questo sembra essere il caso di Micheal Folorunsho, centrocampista italo-nigeriano classe 1998, che a breve dovrebbe lasciare nuovamente gli azzurri in prestito. Sul calciatore c’è l’interesse dell’Hellas Verona che dovrebbe accordarsi con il suo entourage già nelle prossime ore. Mercato elettrizzante in entrata e in uscita A lanciare la notizia è stato Alfredo Pedullà. Il giornalista di Sportitalia, esperto di calciomercato, ha spiegato che il Verona avrebbe accettato di pagare anche onerosamente lo stipendio al centrocampista del Napoli. Secondo Pedullà già in serata ci sarà un incontro tra i gialloblu e il Napoli per limare gli ultimi dettagli. Folorunsho durante le varie sessioni di ritiro tra Dimaro e Castel Di Sangro, era stato tra i migliori degli azzurri tanto che i tifosi avrebbero voluto dargli un’occasione. Secondo i sostenitori napoletani, il centrocampista italo-nigeriano meritava una possibilità magari anche come subentrante. Ottima la sua stagione in Serie B l’anno scorso con il Bari. Folorunsho con i pugliesi ha infatti totalizzato 27 presenze e 8 gol in campionato. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

