Cajuste pronto per il Napoli: c’è la data della firma sul contratto

Il nuovo acquisto del Napoli è già in ritiro a Castel di Sangro, pronto a cominciare la sua nuova avventura in azzurro

Grazie ad una trattativa lampo, che ha sorpreso tutti, il Napoli si è assicurato Jens Cajuste, centrocampista svedese classe ’99, questa stagione in forza allo Stade Reims. Grazie alla sua duttilità è in grado di poter giocare in tutte le posizioni del centrocampo, offrendo svariate opzioni a mister Garcia, che potrà utilizzarlo sia come vice Anguissa grazie alla sua forza fisica che, nell’eventualità, come vice Lobotka. Nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart e poi ha raggiunto i suoi futuri compagni in ritiro a Castel di Sangro.

Napoli, Cajuste è arrivato a Castel di Sangro: a breve la firma sul contratto

Stando a quanto si legge sulle pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo svedese avrebbe dovuto firmare il contratto, che lo legherà al Napoli per cinque anni a 1,2 milioni di euro a stagione, subito dopo aver effettuato le visite mediche, ma ci sono ancora alcuni dettagli minimi da limare.

Questa mattina saranno risolti anche questi aspetti e dunque ci sarà la firma definitiva sul contratto. Dopodiché si aggregherà alla squadra per prender parte agli allenamenti.