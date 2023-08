Cajuste fa impazzire i tifosi a Sky: le sue parole sono bellissime!

In diretta da Castel Di Sangro le prime parole di Jens Cajuste da nuovo calciatore del Napoli, dopo la presentazione ai tifosi avvenuta quest’oggi.

Cajuste day in quel di Castel Di Sangro, dove il centrocampista svedese è stato presentato ai tifosi appena un giorno dopo aver svolto e superato le visite mediche con il club. L’ex Reims si è dunque mostrato ai tifosi attraverso le consuete foto di rito, scegliendo anche il delicato 24 come numero di maglia. Non solo diapositive però per Cajuste, intervistato per la prima volta da calciatore del Napoli.

Cajuste senza freni, le prime parole da calciatore del Napoli

Breve presentazione ai fan, foto di rito e poi subito prima intervista per Cajuste da calciatore azzurro. L’ex Reims è stato infatti raggiunto dai microfoni di SkySport, rivelandosi grato ed emozionato per esser giunto nel club di De Laurentiis. “La scelta più facile della mia vita“, le dichiarazioni del centrocampista, non risparmiandosi in complimenti verso il team azzurro.

Infine, Cajuste ha annunciato il proprio sogno per questa sua nuova avventura, ovvero quello di dare il più possibile una mano al Napoli nel macinare più storia possibile. “Voglio essere in grado di raggiungere grandi cose con questa squadra“, gli atti conclusivi dell’intervista dello svedese.