Veiga-Napoli, c’è un colpo di scena: la decisione del club azzurro

Colpo di scena nella trattativa per Gabri Veiga, almeno stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport.

Come avevamo riportato questa mattina, il centrocampista spagnolo rappresenta una priorità assoluta per Aurelio De Laurentiis e il neo ds Meluso, che hanno rivisto nel centrocampista del Celta le caratteristiche giuste per sostituire Piotr Zielinski.

Chiusura a prescindere?

L’offerta da 30 milioni presentata dal Napoli è stata rifiutata, ma, la clausola di 40 milioni, vista la distanza minima, rappresenta un ostacolo non invalicabile.

Per questo motivo, l’esperto di calciomercato, ha scritto di possibilità di chiusura imminenti, magari raggiungendo la cifra richiesta dal Celta Vigo, con qualche bonus o una contropartita (Demme in uscita?)

Ma, la vera novità di giornata, riguarda proprio Piotr Zielinski: il polacco sembra vicino ad accasarsi in Arabia Saudita, ma, visto il rapporto con il Napoli, il rinnovo non sarebbe totalmente da escludere.

Per questa motivazione, De Laurentiis avrebbe deciso di spingere su Veiga a prescindere dagli sviluppi relativi a Zielisnki.

Ore calde, bollenti in casa Napoli, che ha da poco definito l’arrivo di Cajuste dal Reims, regalando a tutti gli effetti il secondo rinforzo a Rudi Garcia, che a quanto pare, da esperto conoscitore della Ligue 1, avrebbe avallato personalmente l’operazione.