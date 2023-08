Nuovo affare in Serie A: asse Bologna-Napoli

Mercato alle battute finali. Intanto possibile asse Bologna-Napoli: i felsinei pronti a piombare su un azzurro ad una condizione

Si è ormai giunti ad un passo dal via della nuova stagione di Serie A. Il prossimo 19 agosto la gara inaugurale, con il Napoli che scenderà sul campo del neopromosso Frosinone per la prima partita di quella che sarà una stagione lunga e piena di obiettivi.

Va da sé che anche il calciomercato estivo sia ad un passo dalla chiusura, prevista alle 20.00 del prossimo 1 settembre 2023. In queste restanti settimane spazio per gli ultimi colpi. Prende quota un possibile asse tra Bologna e Napoli, coi felsinei che hanno chiesto informazioni su un calciatore del Napoli.

Thiago Motta ha fatto il nome di un azzurro: può arrivare ad una sola condizione

Thiago Motta ha esplicitamente detto che non ha una squadra abbastanza competitiva per ripetere, forse anche per migliorare, il pur ottimo cammino del Bologna lo scorso anno. Il tecnico ha lanciato una frecciata al club: vorrebbe un Bologna rinforzato a dovere per alzare l’asticella. Intanto i felsinei fanno mercato, soprattutto in uscita. E potrebbe salutare anche Nico Dominguez, conteso da Milan ed altri club. A quel punto servirebbe un sostituto. Che potrebbe essere Diego Demme.

Il centrocampista tedesco ex Lipsia è in azzurro dal 2020. Fu voluto da Gennaro Gattuso, che ne fece uno dei punti fermi del suo centrocampo. Ma con l’addio del tecnico e l’avvento di Luciano Spalletti, fautore di un calcio meno fisico e più qualitativo, gli spazi per Demme si sono ridotti. Con Garcia la musica potrebbe essere la stessa: tra Spalletti ed il tecnico francese la parola comune è continuità.

Per Demme dunque si fa avanti l’idea di una cessione, chiacchierata da tempo e che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Il centrocampista a Napoli si sente a casa, è noto. Ma ha anche voglia di giocare con più costanza, facendo meno panchina. Gli azzurri non possono garantirgli ciò e dal mercato in entrata non arrivano segnali incoraggianti con diversi centrocampisti nel mirino di Meluso. Ed allora ecco che Bologna potrebbe essere la piazza giusta in cui rilanciarsi.

Ad una condizione, però: che esca Nico Dominguez, come anticipato poc’anzi. Il centrocampista argentino, a cui Thiago Motta avrebbe rimosso anche la fascia da capitano, è attenzionato da Milan e Fenerbahce. I turchi hanno offerto 13 milioni, l’argentino tra un anno va a scadenza e il rischio di perderlo a zero è alto. Una cessione pare dunque inevitabile. Demme attende (e forse spera).