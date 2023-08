Neymar può “aiutare” il Napoli: i tifosi azzurri sperano nel trasferimento

Un clamoroso intreccio di mercato può cambiare le carte in tavola in casa Napoli: a dare una mano agli azzurri potrebbe essere un insospettabile Neymar.

Il mercato, si sa, è pieno di intrecci, sorprese e chi più ne ha più ne metta. Negli ultimi giorni, si è acceso improvvisamente in casa Napoli e i tifosi ora iniziano a preoccuparsi per il futuro di alcuni dei protagonisti della vittoria dello scudetto.

L’Arabia Saudita che chiama Osimhen e Zielinski, il rinnovo di Lozano in bilico, Mario Rui che avrebbe chiesto la cessione e tanto altro crea apprensione nel tifo partenopeo. Ma dalla Francia arriva una notizia che fa sperare i napoletani.

Neymar può bloccare la cessione di Osimhen

Nei giorni scorsi è esplosa l’ennesima bomba in casa PSG: Neymar avrebbe chiesto la cessione immediata già in questa sessione di mercato. Luis Enrique si trova così a gestire un’altra situazione assurda dopo la rottura totale con Kylian Mbappé, messo addirittura fuori rosa e non convocato per il ritiro precampionato in Asia.

I due sono corteggiati dai club dell’Arabia Saudita, pronti a fare follie per due delle maggiori stelle del calcio europeo. Ma mentre Mbappé sembrerebbe orientato a rifiutare le offerte saudite in attesa del Real Madrid, Neymar potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi asiatica.

Infatti, secondo quanto riportato dai francesi di Footmercato.net, l’Al Hilal sarebbe particolarmente interessato all’acquisto di Neymar. Il club saudita sarebbe anche già pronto a mandare una delegazione dal padre del brasiliano per negoziare sul contratto. Nel caso l’Al Hilal dovesse spostarsi su Neymar, i sauditi potrebbero a quel punto abbandonare la pista Osimhen. Un’ipotesi che i tifosi del Napoli sperano possa avverarsi il prima possibile.