La concorrenza si ritira, il Napoli può chiudere il colpo di mercato

Le ultime indiscrezioni di mercato fanno sognare tutti i tifosi del Napoli all’ascolto, che ora sperano nel grande colpo per la propria squadra del cuore.

Con molta fatica, tanto sudore ed un’infinità di nomi analizzati, il mercato del Napoli si è finalmente sbloccato con l’approdo ufficiale in maglia azzurra di Natan. Centrale brasiliano, il classe 2001 giunge in terra partenopea da erede di Kim nonché da nuova possibile guida della difesa azzurra del futuro. Una piccola scintilla, abile a riportare fiducia in un ambiente privo di speranze in ottica calciomercato seppur da Campioni d’Italia. L’acquisto del centrale verdeoro ha però scatenato un vero e proprio sprint targato De Laurentiis-Meluso, con le ultime voci che fanno gola e non poco ai tifosi.

In particolar modo, il sogno sembrerebbe essere Koopmeiners, ormai pupillo storico del Napoli ma cui probabilità di passaggio in azzurro si sono sensibilmente abbassate. Tutto ciò, a causa del recente rinnovo contrattuale dell’olandese con l’Atalanta. La permanenza del centrocampista in quel di Bergamo è però nuovamente stata messa in discussione nelle ultime ore, con un ritorno alla carica da parte del Napoli che ha monopolizzato le prime pagine dei quotidiani. Un ulteriore profilo ha quindi stregato la piazza partenopea, ora in grado di sognare anche grazie alle ultime news.

Gabri Veiga-Napoli, solo gli azzurri sulle tracce dello spagnolo

Trequartista o mezzala classe 2002, Gabri Veiga è ritenuto da molti esperti del settore come uno dei fenomeni generazionali del calcio che sarà. Attualmente in forza al Celta Vigo, lo spagnolo è reduce da una stagione condita da 11 gol e 4 assist in Liga, con tali numeri abili ad attirare sul profilo del baby fenomeno diversi top club d’Europa. Fra questi, ovviamente anche il Napoli, a lungo sulle tracce di Veiga senza mai però tentare l’affondo.

Affondo che potrebbe però arrivare d’improvviso nei prossimi giorni, con i tifosi azzurri che sognano anche a causa delle ultime notizie di mercato. Il Napoli avrebbe infatti presentato un’offerta da circa 30 milioni al Celta Vigo, rifiutata da questi ultimi che ne chiedono invece 40. La distanza da colmare appare dunque minima, ma il quotidiano iberico Diario As conferma le alte probabilità di un approdo all’ombra del Vesuvio per Gabri Veiga. Questo perché, secondo quanto riportato, numerosi team si sarebbero ritirati dalla corsa per il calciatore.

Contrariamente a quanto visto nelle scorse settimane infatti, PSG, Manchester City ed altri top club avrebbero rinunciato a concorrere per Gabri Veiga, lasciando dunque al Napoli la ghiotta occasione di poter chiudere il colpo.