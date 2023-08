Da Castel di Sangro – Napoli, un azzurro torna ad allenarsi in gruppo

Il Napoli è a Castel di Sangro per svolgere la seconda parte di preparazione atletica, dopo le due settimane trascorse in Trentino a Dimaro.

Si è tenuta questa mattina una prima sessione di allenamento per gli azzurri di Rudi Garcia a Castel di Sangro. Oltre 3000 i tifosi presenti a sostenere la squadra azzurra in questa seconda parte di ritiro in Abruzzo. I calciatori hanno svolto una prima parte atletica con corsa e andature per poi effettuare qualche esercitazione con il pallone. L’allenamento si è concluso con la partitella a due squadre.

Assenti in campo Kvaratskhelia, a causa dell’infortunio da trauma contusivo rimediato nel corso dell’amichevole contro il Girona, e Osimhen, per un affaticamento. Nel corso dell’allenamento un attimo di preoccupazione c’è stato nei confronti di Mathias Olivera. Il terzino uruguaiano è rimasto a lungo a terra dopo uno scontro di gioco: per fortuna l’azzurro si è rialzato ed ha poi svolto con serenità il resto dell’allenamento.

Torna in campo Lobotka

Stanislav Lobotka, invece, ha preso parte a tutta la sessione di allenamento. Il centrocampista nella giornata di ieri non si era allenato, ma oggi è tornato a disposizione del mister.