Altro che Napoli, la Juve prova a chiudere subito: colpo da 30 milioni

Napoli-Juve non solo in campo, ma anche sul mercato. I bianconeri tentano lo sgarro al Napoli e piombano su un obiettivo degli azzurri

Napoli e Juve si sono sfidate, nell’ultimo decennio, senza mai risparmiarsi. Una rivalità esplosa e cresciuta negli anni quella tra bianconeri e partenopei, protagonisti di sfide memorabili: nel 2016, nel 2018, così fino allo scorso anno. Quando Napoli e Juve si incontrano, non è mai un momento banale.

Ebbene, la rivalità sportiva tra le due squadre si è evoluta nel tempo anche sul fronte mercato. Il caso più celebre lo ‘scippo’ di Higuain, che lasciò Napoli proprio per accasarsi nella Torino bianconera. Ma non è finita, perché la storia spesso ritorna, si sa. Ed ora la Juve è piombata su un profilo che il Napoli segue da tempi non sospetti. Inizia così una nuova sfida di mercato.

La Juve ci prova per Todibo: trenta milioni subito per bruciare il Napoli

287 km di strada separano Torino da Nizza, città in cui vive e gioca Jean-Clair Todibo, protagonista di una stagione clamorosa in Ligue1. Difensore francese, ventitré anni, un passato al Barcellona: il pedigree di Todibo è quello giusto per la Vecchia Signora, che ora può spingere, avendo necessità di inserire in rosa un difensore centrale.

RMC Sport rivela che il giocatore, il cui contratto è in scadenza nel 2027, ha apprezzato l’interessamento della Juventus e riterrebbe utile un’esperienza all’estero, in un campionato come quello italiano, soprattutto in ottica Euro2024. Il Nizza è bottega cara e la richiesta per Todibo, in ogni caso, non sarebbe inferiore ai 30 milioni di euro. La Juve ci pensa, perché il colpo è di quelli importanti.

Il giovane francese è anche nella lista del Napoli, da tempo oramai. La Ligue1 è uno dei campionati più attenzionati dallo scouting azzurro e Todibo piace. Anche perché il Napoli fa i conti con la necessità: Kim va rimpiazzato e col profilo giusto, affinché non se ne senta troppo la mancanza. Ma la mossa della Juve potrebbe ora lasciare al palo gli azzurri.

Sul centrale però arrivano anche le sirene da Parigi: il PSG ha preso contatti col Nizza e l’entourage del giocatore, che potrebbe essere quindi anche tentato da un’esperienza al Parco dei Principi. Luis Enrique avrà bisogno di un difensore, in ogni caso: Sergio Ramos ha salutato, Kimpembe rientrerà dopo un lungo stop e Milan Skriniar non gioca da tempo e dovrà recuperare. Ecco allora che Todibo si fa interessante anche in orbita parigina.