Tifosi del Napoli scossi, lesione al crociato per un ex idolo: rientra l’anno prossimo

Nonostante la vittoria in amichevole del loro Napoli ai calci di rigore contro il Girona, i tifosi azzurri sono rimasti scossi per un infortunio capitato ad un ex partenopeo

Dopo la vittoria dello Scudetto dell’anno scorso, i tifosi del Napoli sperano che la loro squadra del cuore possa difendere il titolo conquistato dopo la bellezza di 33 anni. Il team allenato da Rudi Garcia, infatti, si trova in questi giorni a Castel di Sangro per farsi trovare pronto per la prima giornata di campionato del prossimo 19 agosto al Benito Stirpe contro il Frosinone neopromosso di Eusebio Di Francesco.

Il Napoli, infatti, è impegnato in varie amichevoli per testare la sua condizione. Dopo il successo per 4-0 contro i turchi dell’Hatayspor, la squadra azzurra è scesa di nuovo sul campo dello Stadio Patini di Castel di Sangro per giocare con il Girona, riuscendo a vincere con il risultato di 4-2 dopo i calci di rigore.

Nei novanta minuti regolamentari, il Napoli non è andato oltre il pareggio per 1-1. Il Girona è passato in vantaggio a Stuani, il quale è riuscito a sfruttare un grossolano errore di Leo Ostigard. La squadra di Rudi Garcia ha poi pareggiato con un calcio di rigore (concesso per un fallo su Folorunsho) realizzato da Giovanni Simeone. Tuttavia, in attesa dell’inizio del campionato contro il Frosinone, i tifosi azzurri sono rimasti scossi dall’infortunio grave di un loro ex calciatore.

Cagliari, l’ex azzurro Marko Rog ha riscontrato una lesione del legamento: i dettagli

Marko Rog, infatti, ha riportato un gravissimo infortunio tra il Cagliari (la sua squadra attuale) e la Roma Under 19. Il centrocampista croato, al Napoli dal giugno 2016 al gennaio del 2019, ha di fatto riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore. Per il calciatore, sfortunatamente, questo non è il primo problema fisico, anzi.

Il mediano croato, infatti, ha riportato degli infortuni grave sia con il Napoli che nel suo secondo anno in Sardegna con la maglia rossoblù. Quella della lunga assenza di Marko Rog è sicuramente una brutta notizia per il Cagliari neopromosso. L’ex giocatore azzurro, di fatto, è stato uno degli uomini più importanti per Claudio Ranieri per ottenere la promozione nella massima categoria, arrivata proprio contro il Bari di Luigi De Laurentiis.

Tuttavia, per il Cagliari le brutte notizie non terminate qui. Tra le fila del club sardo, infatti, bisogna registrare anche l’infortunio di Gianluca Lapadula e quello di Mancosu. L’ex Milan e capocannoniere dello scorso campionato di Serie B, come comunicato dalla stessa società sarda, è stato operato alla caviglia, mentre il trequartista si è sottoposto ad un intervento al ginocchio.