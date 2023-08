Offerta super per Osimhen: l’incredibile mossa cambia il futuro!

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Mentre va avanti la trattativa per il rinnovo di contratto, il bomber del Napoli è al centro delle sirene di mercato, con il Paris Saint-Germain e l’Arabia in prima fila per accaparrarselo.

I tifosi non attendono altro che conoscere quale sarà il futuro di Victor Osimhen, calciatore che anche Rudi Garcia vorrebbe avere a propria disposizione in vista della prossima stagione ormai alle porte. Nelle scorse ore il procuratore dell’asso nigeriano, Roberto Calenda, ha fatto capolino nel ritiro di Castel Di Sangro, dove c’è stato un incontro tra le parti dai toni cordiali e all’insegna della serenità. L’intenzione, insomma, è quella di cercare un accordo che possa soddisfare tutte le parti in causa, anche se gli aspetti da chiarire restano ancora tanti. Sicuramente, serve un’intesa totale sull’ingaggio, oltre che sull’importo della clausola rescissoria, che il Napoli vorrebbe più alta mentre la controparte spinge per una soluzione più al ribasso.

Frattanto, non possono mancare le voci di mercato, con club che sono pronti eventualmente ad approfittare di una fase di stallo o di difficoltà nella trattativa tra il club partenopeo e Osimhen. A tal riguardo, ci sono sia il Paris Saint-Germain (ma tutto dipende da Mbappé, ndr) e l’Arabia Saudita che sono pronti a ricoprirlo di milioni pur di convincerlo a lasciare Napoli in questa sessione di mercato. Tuttavia, spunta una mossa che potrebbe cambiare tutto il suo futuro in maniera definitiva.

Le ultime sul nigeriano: avete saputo cos’ha fatto De Laurentiis?

A fare il sunto della situazione dopo gli aggiornamenti delle ultime ore è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, spiegando quelle che sono state le mosse del presidente Aurelio De Laurentiis per arrivare all’accordo totale con Victor Osimhen.

Secondo il quotidiano, il numero uno dei partenopei è pronto a offrire ben 7 milioni netti più bonus, per avvicinarsi agli 8, superando e non di poco il limite imposto per il monte ingaggi, ma anche a concedergli una percentuale sui diritti di immagine, nodo su cui la dirigenza azzurra è da sempre rigida per propria filosofia. Un rilancio che potrebbe essere decisivo per una fumata bianca sulla trattativa, tant’è che si paventa ottimismo a tal riguardo. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori summit per cercare di limare gli ultimi dettagli che separano il Napoli e Victor Osimhen dalla firma sul nuovo contratto, che blinderebbe almeno per quest’anno il capocannoniere della scorsa Serie A alla corte del tecnico Rudi Garcia.