Meret saluta Gianluigi Buffon, leggenda del mondo del calcio che ha annunciato oggi il suo ritiro. Messaggio da brividi del calciatore del Napoli nei confronti dell’ex portiere della Nazionale italiana.

All’età di 45 anni ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio Gianluigi Buffon. Dopo l’ultima stagione in casa Parma, club che lo ha fatto esordire in Serie A dandogli modo di mettere da subito in mostra le sue qualità, l’estremo difensore italiano ha deciso di chiudere un capitolo di storia. Una carriera ineguagliabile quella di Buffon, che ha segnato un’epoca di questo sport, collezionando record su record.

Meret, messaggio da brividi per Buffon

Sull’addio al calcio del portiere si sono espressi numerosi campioni e personaggi famosi, amici, colleghi ed estimatori del calciatore. Tra questi anche l’estremo difensore del Napoli Alex Meret, che ha ricordato i momenti trascorsi insieme con la maglia della Nazionale italiana.

Di seguito le parole dedicate a Buffon da parte di Meret sui propri canali social: