Tifosi infuriati a Castel di Sangro abbandonano lo stadio: il motivo

Tifosi su di giri al di fuori dei cancelli dello stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro! Lo stadio già pieno di tifosi non permette l’accesso a chi, avendo tardato, avrebbe voluto assistere all’allenamento.

Il ritiro di Castel di Sangro, iniziato il 28 luglio e che si concluderà il 12 agosto, permette ai tifosi, per lo più residenti in Campania, la possibilità di vedere l’allenamento pre-campionato dei propri idoli, data la poca lontananza, a differenza di Dimaro, dal capoluogo campano al piccolo comune abruzzese.

Disagio fuori lo stadio, il malcontento dei tifosi

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, proprio a causa di quest’affluenza, infatti, al di fuori dello stadio si sarebbero create delle vere e proprie lunghe file di persona che non sono riuscite a partecipare all’allenamento. Alla conseguente chiusura dei cancelli, dopo che curve e tribune sono state prese d’assalto dai fortunati che sono accessi tempestivamente, la gente è andata via delusa ed arrabbiata per non aver potuto godere della visione dei propri idoli da più vicino.

Alcuni tifosi hanno chiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine per evitare caos e continui disguidi che stavano iniziando a crearsi all’esterno del “Teofilo Patini”. Ricevuto l’ok dagli organi di sicurezza, gli steward hanno aperto i cancelli della tribuna ad ulteriori 280 persone.