Altra cessione in Serie A: il Napoli smantella la rosa

Il Napoli effettua un’altra cessione in questa sessione di mercato, stavolta va via un centrocampista che libera un posto nella rosa

Fino a questo momento, il Napoli ha ceduto Min-Jae Kim per 50 milioni di euro al Bayern Monaco e al suo posto si cerca ancora un difensore centrale di alto livello. Così come un centrocampista, visto l’addio di Tanguy Ndombele che è tornato al Tottenham dopo il prestito di un anno tra le fila dei partenopei.

Sono ormai cosa fatta i rinnovi dei vari Mario Rui, Zielinski e sembra molto vicino anche quello di Victor Osimhen. Una serie di punti fermi della rosa di Rudi Garcia che resteranno tali ancora per un po’. Dopo ci sono quei giocatori che non sono imprescindibili e che possono andar via senza lasciare tracce particolari.

Come per esempio Michael Folorunsho, acquistato quattro anni fa dal Napoli per 1 milione di euro e che ha girovagato in prestito tra Bari, Reggina e Pordenone. Il centrocampista italo-nigeriano ha il contratto in scadenza l’anno prossimo e il suo addio è più che scontato.

Su Folorunsho si sono fatte avanti diverse squadre di Serie B, soprattutto delle big. Ma il suo futuro è in massima serie, con il centrocampista che avrà l’occasione di mettersi in mostra dopo tante stagioni giocate ad alto livello.

Napoli, due club vogliono Folorunsho: i dettagli

Sono due i club che sono in corsa per acquistare Michael Folorunsho, ovvero Empoli e Hellas Verona. Il suo addio al Napoli potrebbe essere a titolo definitivo e in questo senso, per il suo modo di giocare, gli scaligeri potrebbero rappresentare l’opzione migliore. A 25 anni ha la possibilità di scegliere in quale squadra provare ad affermarsi in Serie A ed è il giusto premio di una carriera giocata a ottimi livelli in B.

La scorsa stagione, Folorunsho con la maglia del Bari ha giocato 32 partite segnando 9 gol e siglando anche 4 assist. Rudi Garcia lo sta osservando da vicino nel ritiro del Napoli e lo ha impiegato anche nelle amichevoli pre-campionato, sia come difensore centrale, sia come mezzala.

E anche nel ritiro Folorunsho ha mostrato tutte le sue qualità, come per esempio quella del tiro dalla distanza e nell’intercettazione della palla grazie a un fisico molto importante. E dunque, starà a lui fare la scelta migliore sul futuro, con il Napoli che avrà libero un altro posto sulla mediana per piazzare il colpo di un centrocampista che porti fisicità, proprio come desidera Garcia.