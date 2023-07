Richiesta dalla Serie A: cessione last minute in casa Napoli

Al momento il calciatore non è sul mercato, ma le cose potrebbero cambiare negli ultimi giorni d’agosto: due club di Serie A alla finestra

Il mercato del Napoli al momento è quasi totalmente concentrato sul difensore. Gli azzurri devono, anche per un semplice fatto numerico. porre rimedio all’addio di Kim. Il difensore sud coreano, sul cui contratto era presente una clausola rescissoria che ha consentito al Bayern Monaco di bypassare le volontà del Napoli, è volato in Baviera e il prossimo anno giocherà in Bundesliga. Gli azzurri a questo punto si trovano con tre difensori in rosa.

C’è Rrahmani, che quasi certamente avrà come lo scorso anno la maglia da titolare, e al suo fianco ci sono Juan Jesus e Ostigard. Al momento, in attesa che dal mercato in entrata possano arrivare novità, sono loro due che si giocheranno la seconda maglia da titolare. Il brasiliano lo scorso anno ha dato un buon contributo in termini di presenze e prestazioni, oltre ad essere anche uno dei punti fermi dello spogliatoio azzurro. Ostigard invece ha giocato meno, anche se si è tolto la soddisfazione di un gol in Champions League.

E proprio quest’ultimo ha il futuro più incerto. Naturalmente al momento è incedibile, Garcia non potrebbe mai avallare la cessione di un altro difensore. Ma se invece di un solo difensore ne arrivassero due? A quel punto gli spazi per uno tra Ostigard e Juan Jesus si ridurrebbero di molto. Uno scenario che farebbe particolarmente piacere a Genoa e Torino.

I due club sono alla finestra e sperano che Ostigard possa diventare un’occasione di mercato. Se il Napoli arrivasse da qui ad un mese ad avere cinque difensori in rosa, la situazione di Ostigard cambierebbe e si potrebbero aprire scenari interessanti circa la sua partenza o meno da Napoli.

Napoli, situazione difensore: Danso, Kilman o Mavropanos?

La domanda a questo punto è: chi compra il Napoli in difesa? Un centrale sarà d’obbligo acquistarlo. Anche per un semplice fatto numerico e di gioco delle coppie il Napoli non può esimersi da provare a prendere un difensore da dare a Garcia.

I nomi che circolano sono conosciuti. C’è Danso del Lens, le cui quotazioni però sono in discesa negli ultimi giorni. C’è Kilman che il Woverhampton vorrebbe tenere. Nome che invece è in salita è quello di Mavropanos dello Stoccarda. Il Napoli ci starebbe pensando e nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Uno di questi tre alla fine dovrebbe arrivare in azzurro. Poi si penserà eventualmente anche ad un altro innesto che aprirebbe la strada all’addio di Ostigard.