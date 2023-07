Zielinski al Napoli, la Lazio risponde: Lotito vuole soffiare un obiettivo a De Laurentiis

Per Zielinski si avvicina il rinnovo con il Napoli, dunque la Lazio si allontana, l’alternativa è un obiettivo anche del club partenopeo

Uno dei temi più caldi di questa sessione estiva di calciomercato è quello legato alla permanenza di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, nonostante le avances della Lazio e le faraoniche offerte dall’Arabia Saudita, ha deciso di abbassarsi lo stipendio e pare intenzionato a rinnovare con il Napoli. In questi giorni si limeranno gli ultimi dettagli relativi allo stipendio e alla durata del prolungamento di contratto.

Zielinski rinnova, la Lazio si fionda su un obiettivo del Napoli

Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, qualora dovesse arrivare l’intesa definitiva per la permanenza di Zielinski in azzurro, si raffredderebbe l’affare Samardzic. Dunque per rimpiazzare Ndombele gli azzurri potrebbero virare su altri profili, come Lo Celso (in prestito) o Castrovilli, per quest’ultimo la Fiorentina avrebbe proposto uno scambio con Demme, al quale il Napoli non ha dato risposta poiché è in trattativa con l’Herta Berlino.

Ritornando alla questione Samardzic, Sportitalia parla di un possibile interessamento della Lazio. I biancocelesti, vista la difficoltà di arrivare a Zielinski avrebbero messo nel mirino il centrocampista dell’Udinese, nelle scorse settimane accostato al Napoli: Lotito studia lo sgarbo a De Laurentiis.