“From Napoli to the World”: StarCasinò Sport è il nuovo Official Infotainment Partner della SSC Napoli

Con un comunicato sul sito ufficiale della SSC Napoli, la società azzurra ha reso noto StarCasinò Sport nuovo Official Infotainment Partner della SSC Napoli.

Un vero e proprio ritorno di fiamma per un brand con cui il Napoli aveva già collaborato dal 2020 fino al 2022 con la stessa finalità: internazionalizzare ancor di più il club. Secondo quanto annunciato dal club attraverso un comunicato ufficiale, StarCasinò Sport è il nuovo Official Infotainment Partner della SSC Napoli.

StarCasinò Sport realizzerà diverse attività dedicate ai tifosi partenopei. Verranno svolti quiz, contest e tornei che daranno loro la possibilità di vincere premi come biglietti vip e maglie autografate dai calciatori azzurri, contenuti esclusivi e approfondimenti con gli stessi.

“From Napoli to the world”, si riparte da questo slogan!

“From Napoli to the world” è da qui che il Napoli vuole ripartire ed è per questa ragione che l’accordo con StarCasinò Sport è stato concretizzato. Di seguito le parole di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer SSC Napoli: “Il nostro processo di internazionalizzazione passa dalla produzione di contenuti sempre più ingaggianti per i nostri tifosi, pochi giorni fa abbiamo presentato il nostro manifesto “From Napoli to the World” e questa partnership si inserisce perfettamente in questa strategia. Siamo molto contenti di iniziare un nuovo percorso con StarCasinò Sport e ci saranno molte sorprese per i nostri tifosi per tutto l’arco della stagione.”

La vittoria dello Scudetto ha fatto avvicinare diversi brand al club partenopeo garantendo a quest’ultimo maggiore e vantaggiosa visibilità. Di seguito le parole di Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò Sport: “È un grande onore per noi tornare ad essere partner di un Club storico come la SSC Napoli: si tratta di una squadra iconica del massimo campionato italiano con cui abbiamo lavorato molto bene in passato. Abbiamo in programma divertenti ed entusiasmanti attività da condividere con i tifosi, sono sicuro che riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati. La nostra mission sarà affiancare il Club nella realizzazione di contenuti e di attività dedicati alla sua community, rispettando i valori unici e distintivi che accompagnano il popolo azzurro”.