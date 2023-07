Chukwueze ufficiale al Milan: le parole su Osimhen fanno infuriare i tifosi azzurri

Giungono controverse dichiarazioni da parte del neo acquisto Milan, con protagonista a sorpresa Victor Osimhen.

Hanno fin qui viaggiato su strade e strategie completamente diverse il Napoli ed il Milan in quanto a calciomercato, con gli azzurri ancora fermi ai nastri di partenza mentre i rossoneri hanno addirittura sforato da poco quota 7 acquisti. L’ultimo di questi, ovvero Samuel Chukwueze, si è da poco lasciato andare a delle clamorose rivelazioni che hanno fatto storcere e non poco il naso a tutti i tifosi partenopei.

“Sono al Milan grazie ad Osimhen”, le prime parole di Chukwueze al Milan

Ufficializzato in giornata, l’acquisto di Samuel Chukwueze ha donato una nuova e fondamentale pedina allo scacchiere di Stefano Pioli e dell’AC Milan, nonché un vincitore definitivo nel duello. Già, perché oltre ai rossoneri, l’ala nigeriana era stata accostata proprio al Napoli nelle prime settimane estive, salvo poi arenarsi pian piano come pista a causa del mancato affondo azzurro.

Proprio per questo, hanno fatto scalpore le ultime parole pronunciate da Chukwueze. Intervistato a MilanTv infatti, l’ex Villarreal ha dichiarato di aver scelto il Milan proprio in seguito ad una chiacchierata con Osimhen. “Mi ha detto che il Milan è uno dei migliori club e che sia società che tifosi sono stupendi“, le parole del neo acquisto rossonero. Dichiarazioni alquanto controversi ed in poco tempo finite preda dei social, in cui il risentimento dei tifosi del Napoli sulla vicenda non ha tardato a venir fuori.