Zambo Anguissa, il dramma che ha sconvolto la sua vita: che dolore

Un dramma ha sconvolto la vita di Andrè Frank Zambo Anguissa: dolore inimmaginabile per il centrocampista azzurro

Il centrocampista del Napoli Andrè Frank Zambo Anguissa è destinato ad essere completamente al centro del nuovo progetto azzurro guidato da Rudi Garcia. Il nuovo allenatore del Napoli ha infatti lanciato la carriera del centrocampista camerunese, credendo in lui ai tempi dell’Olympique Marsiglia e ha già fatto sapere che Anguissa sarà un pilastro del “suo” Napoli.

Il centrocampista camerunese è arrivato due anni fa in azzurro in prestito con diritto di riscatto dal Fulham e, dopo un approccio ottimo con la nuova avventura in Italia, il suo rendimento sembrava “normale”, tanto è vero che non c’erano certezze sul suo riscatto dopo la prima esperienza azzurra.Nel suo secondo anno a Napoli però, è diventato un centrocampista fondamentale nello scacchiere di Luciano Spalletti ed è arrivato alla vittoria dello Scudetto dopo una stagione pazzesca, per lui e per tutta la squadra.

La carriera di Anguissa però, proprio l’anno scorso, ha rischiato di subire uno scossone molto pesante, a causa di un dramma che lo ha toccato da vicino e ha rischiato seriamente di minare la sua serenità psicologica, andando ad incidere ovviamente per forza di cose sul suo rendimento in campo. Va ricordato, infatti, che i calciatori non sono robot e non è scontato che quando accada una cosa molto difficile dal punto di vista personale, loro riescano a far finta di nulla in campo.

Il dramma che ha sconvolto Anguissa: dolore fortissimo

Nel febbraio di quest’anno infatti, a cavallo della notte di San Valentino, Zambo Anguissa ha ricevuto una terribile notizia: la figlia di Ignatius Ganago, di appena cinque anni, ha perso la vita. Ganago è un grande amico di Anguissa, con il quale ha condiviso e condivide da tempo lo spogliatoio del Camerun. L’attaccante di proprietà del Nantes a causa di questo dramma familiare saltò anche la partita di Europa League contro la Juventus, in maniera totalmente comprensibile.