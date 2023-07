Tripla cessione in casa Napoli: arrivate le ufficialità

Il mercato del Napoli è partito a rilento, ma negli ultimi giorni si sta muovendo qualcosa, sopratutto dal lato delle cessioni

Il ritiro di Dimaro ha rappresentato l’occasione, per lo staff di Rudi Garcia, per valutare i giovani della Primavera e capire se effettivamente possano essere utili alla causa. Ora che il ritiro è finito il Napoli ha preso le sue decisioni, non a caso nelle ultime ore si sono ufficialmente concretizzate tre operazioni in uscita. Il calciomercato porterà molte novità in casa Napoli, a partire da molte cessioni, anche in prestito, per sfoltire la rosa che si è presentata al primo ritiro di Dimaro.

Napoli, tre giovani ceduti: sono arrivate le ufficialità

Infatti, il Napoli ha ceduto in prestito al Monopoli Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003, nel 2022/2023 ha totalizzato 28 presenze e 5 reti con la formazione Primavera dei partenopei tra campionato e Youth League. Il centrocampista seguirà l’ala sinistra classe 2003 D’Agostino, che invece lo scorso anno ha giocato in prestito alla Juve Stabia.

Proprio la Juve Stabia invece ha comunicato di aver acquistato in prestito dal Napoli Pasquale Marranzino, di seguito il comunicato ufficiale del club stabiese:

“La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla SSC Napoli, a titolo temporaneo, dell’attaccante Pasquale Marranzino, classe ’04, fino al 30 giugno 2024. Il calciatore, nativo di Napoli, è cresciuto calcisticamente nella SSC Napoli”.

L’ultimo colpo invece potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore. Si tratta di Antonio Cioffi, la scorsa stagione in prestito al Pontedera: l’attaccante classe 2002, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, è ad un passo dalla cessione all’Ancona.

Sono tutti calciatori valutati anche da Rudi Garcia in ritiro a Dimaro ma che non faranno parte del progetto tecnico del nuovo Napoli che sta nascendo. Essendo ancora molto giovani la società ha deciso di lasciarli partire in prestito per fargli maturare esperienza per un’altra stagione e poi valutarne i miglioramenti.

La squadra di Rudi Garcia, però, ha deciso di trattenere due calciatori dalle giovanili: Obaretin in difesa e Coli Saco a centrocampo. I due calciatori – rispettivamente classe 2003 e classe 2002 – hanno ben figurato nel ritiro di Dimaro e non è da escludere una loro permanenza tra le fila azzurre per l’intero arco della stagione. Non hanno ancora l’esperienza giusta per essere fondamentali ma in momenti di emergenza potrebbero essere utili alla causa.

I calciatori che partiranno in prestito, invece, non sono stati giudicati al 100% pronti per continuare il ritiro anche a Castel di Sangro e si è preferito lasciarli andare altrove per iniziare ad amalgamarsi al nuovo gruppo con cui condivideranno la nuova stagione.