Spalletti verso il ritorno in panchina, tutto vero: destinazione surreale

Con la vittoria dello scudetto Spalletti ha detto addio al Napoli, ma ora il tecnico sembra pronto per una nuova panchina

Luciano Spalletti è pronto a tornare in sella. L’anno sabbatico potrebbe terminare prima del previsto per l’allenatore che è entrato nella storia del Napoli.

Il terzo scudetto portato alle pendici del Vesuvio ha inciso il suo nome per sempre nel libro dei ricordi dei tifosi azzurri. Un titolo vinto partendo dalle macerie lasciate da Ancelotti e Gattuso. Due anni senza Champions quando il tecnico di Certaldo è stato chiamato a guidare la truppa partenopea. Lo ha fatto nel miglior modo possibile, prima centrando il terzo posto, quindi arrivando lì dove solo Maradona era riuscito a portare la squadra azzurra.

Spalletti ha allenato per due stagione gli azzurri, ripartendo dal fallimento dell’anno precedente e permettendo alla squadra una crescita costante fino ad arrivare alla vittoria dello scudetto. Le strade, però, a fine stagione si sono divise, complice il rapporto logorato con il presidente Aurelio De Laurentiis o forse la mancanza di stimoli dopo aver dato veramente tutto. Un contratto che era destinato a terminare il 30 giugno 2023 ma che prevedeva un prolungamento unilaterale.

Spalletti verso il ritorno in panchina: un club può pagare la clausola

La volontà di De Laurentiis di prolungare per un altro anno, però, non è stata sufficiente per continuare il rapporto tra l’allenatore e il Napoli. Spalletti ha espresso il bisogno di fermarsi. L’anno sabbatico sembrava scontato, ma l’ottimo lavoro espresso nell’avventura al Napoli ha fatto sì che diverse squadre italiane e non si informassero per convincerlo a iniziare un nuovo percorso.

Anche la Juventus segue con interesse i suoi movimenti. Allegri è momentaneamente saldo in panchina, con il favore della dirigenza ma un inizio claudicante in campionato potrebbe far saltare l’allenatore, facendo risalire le quotazioni di Spalletti. Su di lui però l’interesse più forte attualmente è quello dei club arabi: Al Ahli avrebbe bussato alla porta del tecnico che starebbe vacillando. Lui vorrebbe continuare ad allenare ma anche non allontanarsi dal calcio che conta.

Se arrivasse l’offerta giusta il tecnico non si fermerebbe e valuterebbe di ritornare subito a lavoro, saltando l’ormai famoso anno sabbatico. Unico ostacolo la clausola di 5,1 milioni di euro che bloccherebbe il suo ritorno su una nuova panchina. Un problema per altri club, ma non un impedimento per i club arabi che possono contare su grandi disponibilità economiche.