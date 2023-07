Un altro argentino a Napoli: gli azzurri beffano la Juve

Il Napoli si muove sul mercato: gli azzurri provano a beffare la Juventus e portano un altro argentino all’ombra del Vesuvio

Il ritiro di Dimaro prosegue a gonfie vele per il Napoli. Gli azzurri in questa prima fase di stagione stanno lavorando duramente in Trentino per ritrovare la miglior condizione fisica che li ha accompagnati per tutta la passata stagione e che gli ha permesso di vincere lo scudetto.

Nel ritiro azzurro, come giusto che sia, si respira un’aria di festa dopo lo straordinario traguardo raggiunto. Questo entusiasmo, però, non è fine a sé stesso, ma sta permettendo agli azzurri di lavorare ancora meglio. Come rivelato dal capitano Giovanni Di Lorenzo, direttamente dal palco di Dimaro, i migliaia di supporter presenti in ritiro, con il loro tifo, stanno spingendo la squadra a lavorare sempre di più senza far accusare la fatica alla squadra.

Proprio sul palco di Dimaro, nel corso della presentazione della squadra al pubblico, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di annunciare il rinnovo fino al 2029 del capitano partenopeo. Notizia che ha fatto esultare l’intera piazza a Dimaro e non solo. Il patron azzurro, ha successivamente aggiunto come la dirigenza stia lavorando duramente per andare a completare la rosa che lui stesso ha definito “in evoluzione”.

Il numero uno azzurro ha anche fissato una dato entro la quale la squadra sarà pronta. Il prossimo 12 agosto, secondo i programmi di De Laurentiis, la rosa a disposizione di Rudi Garcìa sarà completata e solo allora potranno essere posti gli obiettivi per la stagione che sta per arrivare.

Colpo Napoli, gli azzurri beffano la Juve per l’argentino

Il Napoli, dunque, dopo alcune settimane di presunto immobilismo sul mercato, sembrerebbe pronto ad accelerare per chiudere le trattative che andranno a rinforzare la rosa. Oltre al nodo in difesa, dove si attende con ansia il sostituto di Kim, anche il centrocampo azzurro vivrà un profondo restyling. Tanguy Ndombele è tornato al Tottenham e, come annunciato da Garcìa in conferenza stampa, gli azzurri sono alla ricerca di un profilo simile.

Nelle ultime ore, in casa Napoli prende sempre più quota l’ipotesi Rodrigo De Paul. Il centrocampista dell’Atletico e campione del Mondo con l’Argentina, è pronto a lasciare i “Colchoneros“. Sull’ex Udinese c’è da tempo anche la Juventus, ma la richiesta di 30 milioni spaventa i bianconeri. Il Napoli, invece, dopo aver incassato 58 milioni dalla cessione di Kim, è pronto a reinvestire parte del guadagno sul centrocampista.

De Paul, oltre ad essere dotato di una buona tecnica individuale, è un giocatore che con Diego Simeone è cresciuto moltissimo anche in fase di interdizione. In ogni partita riesce ad offrire sempre prove di ottimo livello in fase di copertura e soprattutto riesce a recuperare una quantità industriale di palloni. Con queste caratteristiche, sembrerebbe proprio il sostituto ideale di Ndombele.