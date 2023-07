Rinnovo Mario Rui, non è ancora fatta: pressing dalla Serie A per lui!

Nelle ultime ore è divampato l’interesse di una big di Serie A per Mario Rui, uno dei giocatori simbolo insieme a Zielinski dell’appartenenza ai colori di questo club.

Uno dei tanti protagonisti del Napoli campione d’Italia è senza dubbio Mario Rui. Per il portoghese questa è stata la stagione della rinascita, con ben 6 assist accumulati per i compagni, che lo hanno reso uno dei migliori terzini per rendimento in Europa.

Mario Rui-Napoli, le ultime sul rinnovo

Il portoghese che, nella sua agenda, ha in programma nei prossimi giorni un incontro per il rinnovo del suo contratto, in scadenza 2025, per prolungarlo fino al 30 giugno del 2026. Il giocatore ha quindi intenzione di restare a Napoli, nonostante il pressing di altre squadre di Serie A.

Secondo quanto riporta Sportitalia, Mario Rui avrebbe ricevuto l’attenzione del suo storico ex mister: Maurizio Sarri. Quest’ultimo, infatti, lo vorrebbe nella sua Lazio, la stessa squadra che oggi ha dovuto subire il “no” secco da parte di Piotr Zielinski.

Sportitalia, inoltre, sottolinea che il terzino partenopeo, sarebbe la seconda scelta dopo Luca Pellegrini che, esubero della Juventus, ha rifiutato il Nizza pur di aspettare il club biancoceleste.