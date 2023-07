De Laurentiis sdrammatizza sulle critiche: arriva la maglia sugli A16 (FOTO)

Aurelio De Laurentiis è stato al centro di feroci critiche durante la scorsa estate per la campagna acquisti. Il presidente degli azzurri si è preso la rivincita mostrandosi con una maglia celebrativa.

La campagna estiva del Napoli 2022/2023 aveva mandato su tutte le furie i tifosi azzurri. Difatti furono lasciati partire diversi top player come Koulibaly, Insigne e Mertens; con l’arrivo degli sconosciuti Kvaratskhelia e Kim Min-jae.

Alla fine le mosse di mercato hanno pagato, con questi giocatori che hanno guidato il Napoli alla conquista del terzo scudetto che mancava da 33 anni. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha posato con una maglia contro le critiche della passata stagione.

De Laurentiis ricorda gli A16: maglia celebrativa contro le critiche

Durante la campagna estiva della passata stagione, Aurelio De Laurentiis fu criticato fortemente dall’intera tifoseria del Napoli. Difatti uno degli slogan in voga nella scorsa estate era l’invito al presidente di imboccare l’A16, ovvero l’autostrada che conduce dalla Campania alla Puglia. Questo perché De Laurentiis nel frattempo era diventato anche presidente del Bari, e dunque i tifosi lo invitavano ad abbandonare il Napoli per il club pugliese.

Alla fine però i tifosi si sono dovuti ricredere, visto che gli acquisti fatti dal Napoli hanno guidato la squadra alla conquista del terzo scudetto. Difatti il presidente ha abbattuto i pregiudizi che c’erano in merito alle uscite importanti e agli innesti sconosciuti effettuati nella scorsa sessione estiva. Alla fine De Laurentiis ha avuto ragione, con la squadra che ha portato lo scudetto a Napoli dopo una lunga attesa di 33 anni.

Nel ritiro di Dimaro il presidente ha voluto ricordare le critiche della scorsa stagione facendosi immortalare con una maglia che ricordava i cosiddetti cori sull’A16. Come riportato da Carlo Alvino su Twitter, il patron del Napoli ha scherzato sulla vicenda, mostrandosi con una maglia celebrativa con su scritto “La seconda è arrivata A16 punti da noi” con il tricolore sotto la scritta. Dunque De Laurentiis si è preso la sua rivincita contro chi l’ha criticato duramente la scorsa stagione, utilizzando l’A16 come simbolo positivo per come si è conclusa la scorsa stagione.