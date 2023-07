Osimhen bomber anche con le supercar: nel suo garage due modelli da paura

Veloce non solo in campo. Nel garage di Victor Osimhen ci sono due bolidi da far invidia, il nigeriano ha gran gusto in fatto di macchine

Victor Osimhen quando è in campo parla la lingua del gol. L’attaccante nigeriano, vero e proprio trascinatore, non vede l’ora di tornare in campo con lo Scudetto cucito sul petto. Un traguardo meritato, dopo una scorsa stagione vissuta all’insegna dei record. Terrore delle difese per la sua velocità di piede e di pensiero, Osimhen a proposito di velocità se ne intende anche di macchine.

Sbirciando le garage dell’attaccante nigeriano, richiestissimo sul mercato ma blindato, a meno di clamorose offerte, da De Laurentiis, possiamo notare due veri e propri bolidi. Il parco auto di Victor Osimhen, infatti, consiste in due modelli che spiccano all’interno del suo parco macchina.

Per i fortunati che dovessero essere ospiti a casa Osimhen e di conseguenza avere la possibilità di andare a fare visita al suo garage personale, non può non risaltare la Mercedes Classe G. Stiamo parlando di un modello di SUV a cinque porte, che monta un motore V8 da 421 Cv. Tradotto in strada significa che può viaggiare con una velocità massima di 210 km/h. La particolarità però riguarda il colore ed è infatti il motivo per il quale ogni tifosi del Napoli che si rispetti, entrato nel garage di Osimhen, noterebbe senza alcun dubbio per primo il Classe G: la livrea azzurra. Il nigeriano, infatti, ha scelto il colore della maglia del Napoli per il suo SUV.

Nel garage di Osimhen, SUV color Napoli e Land Cruiser

Non solo il Classe G color Napoli. Victor Osimhen ha anche un’altra auto da fare invidia: la Toyota Land Cruiser. Con un motore turbodiesel da 2,8 litri a quattro cilindri e una potenza da 204 CV stiamo parlando di un’auto che può raggiungere i 175 km/h. Anche in questo caso una macchina dalle dimensioni impegnative, a testimonianza del gusto di Osimhen per questo tipo di vettura.

Veloce in campo, veloce fuori dal campo. La punta del Napoli, che è appena arrivato in ritiro a Dimaro e da cui i tifosi si aspettano grandi cose anche quest’anno, dimostra di capirci e di apprezzare molto anche il mondo delle quattro ruote. L’augurio, da parte dei tifosi è che presto accanto a queste due auto, possa, magari con un premio per la vittoria di un altro Scudetto o della Champions League, fare spazio per un’altra vettura.