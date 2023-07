Ma quale Napoli, il colpaccio lo mette a segno la Juve: affare da 35 milioni

Napoli beffato, alla fine il calciatore potrebbe andare alla Juventus: Giuntoli pronto a mettere sul piatto 35 milioni

Tempo di mercato e tempo di sfide tra rivali per accaparrarsi i calciatori. In attesa che il campo torni ad essere giudice supremo riguardo grandi scelte e altrettanti flop, per adesso i tifosi devono accontentarsi delle sfide che le loro squadre stanno mettendo in campo sul calciomercato. Non sono certo esenti Napoli e Juve, con i bianconeri che sono pronti a soffiare il calciatore a lungo inseguito dagli azzurri.

Giuntoli, che proprio recentemente è passato dal Napoli alla Juve, ha pronti 35 milioni da mettere sul piatto. Obiettivo dichiarato Beto dell’Udinese. Stando infatti a quanto riportano i colleghi di Sky Sport, la Vecchia Signora avrebbe deciso a chi affidare le chiavi dell’attacco per la prossima stagione. Beto è un profilo gradito anche al tecnico Massimiliano Allegri e il costo, 35 milioni, rappresenta per il mercato di oggi una spesa nemmeno tanto eccessiva.

Beto nelle ultime stagioni con la maglia dell’Udinese si è reso protagonista di ottime prestazioni. Nei due anni in Italia è andato in doppia cifra in entrambe le stagioni, 11 reti il primo anno e 10 il secondo. Numeri importanti che hanno attirato l’interesse di diversi top club. C’era il Napoli, c’è la Juve. Ma adesso i bianconeri, anche se sembrano aver superato gli azzurri nelle corsa all’attaccante portoghese, dovranno vedersela con la fitta concorrenza d’oltremanica. Su Beto infatti ci sono anche due club di Premier League.

Beto, la Juve supera il Napoli: ma da battere anche la concorrenza della Premier

Sempre secondo quanto riporta Sky Sport sull’attaccante dell’Udinese ci sarebbero anche due squadre inglesi. Stiamo parlando del Fulham e del Tottenham. Nel primo caso i Cattagers, dopo una molto positiva stagione da neopromossa, vogliono consolidarsi e quindi puntano ad un attaccante che ha già dimostrato, in un top campionato, di essere in grado di dire la sua e fare la differenza.

C’è poi il Tottenham e qui la questione potrebbe farsi più complicata per la Juve. Gli Spurs potrebbero, infatti, cedere in questo mercato la stella Harry Kane e ritrovarsi con un discreto gruzzoletto da investire sul mercato. A quel punto la concorrenza per Beto diventerebbe seria e l’Udinese potrebbe approfittarne per dare il via ad un’asta per il calciatore. Situazione che, come spesso capita, favorirebbe chi vende. In tutto questo, i bianconeri di Torino farebbero partire l’assalto in caso di addio di Vlahovic, seguito tra le altre dal Psg.