Maglie e gadget del Napoli a ruba: quanto hanno speso i tifosi – VIDEO

Il ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida è stato un vero successo. Sono accordi migliaia di tifosi per assistere alla preparazione dei campioni d’italia. Molti di loro hanno fatto alcuni acquisti allo store del Napoli.

La stagione del Napoli è ormai alle porte, con la preparazione della squadra che è iniziata da nove giorni. I giocatori agli ordini di Rudi Garcia si stanno preparando in vista della nuova stagione in cui proveranno a confermarsi nuovamente campioni d’Italia.

Grazie all’entusiasmo per la conquista del terzo scudetto, nel ritiro di Dimaro si sono registrati dei numeri record. Notevoli incassi per il club grazie alle maglie e ai gadget venduti in questo ritiro ai tifosi accorsi.

Tifosi pazzi per il Napoli: le spese per maglie e gadget

In questa prima parte di preparazione in vista della stagione 2023/2024 il Napoli si è radunato come accade ormai da diversi anni a Dimaro. Nel ritiro dei campioni d’Italia sono accorsi migliaia di tifosi, ulteriormente galvanizzati dopo la conquista del terzo scudetto nella scorsa stagione.

I tifosi del Napoli non hanno badato ad alcuna spesa in questo ritiro, spendendo delle cifre importanti per acquistare maglie e gadget del club. Difatti sono andati a ruba tutti gli accessori messi a disposizione dallo store del Napoli presente a Dimaro. Oltre all’acquisto della maglia con il tricolore presente dopo 33 anni, sono stati acquistati diversi gadget del club, tra cui tazze, teli mare e costumi targati Napoli.

Di seguito, le immagini e la voce dei tifosi da Dimaro: