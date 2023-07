Lascia il Napoli in prestito, è appena arrivata la conferma

I dirigenti del Napoli sono in continuo lavoro per piazzare gli esuberi ed i giocatori in prestito. La prossima settimana potrebbe essere cruciale per il futuro di un giovane.

Nel corso del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida sono presenti diversi giovani convocati da Rudi Garcia. Il tecnico francese sta sfruttando questi allenamenti per valutare anche i vari giovani del Napoli, per la quale poi fornirà delle indicazioni alla società.

Per uno di loro c’è una trattativa con un club di Serie B, e il suo futuro potrebbe decidersi a breve.

Ambrosino verso il prestito al Catanzaro: le ultime

Negli ultimi giorni il Napoli sta discutendo con Ambrosino ed il suo agente per valutare le opzioni in vista della stagione 2023/2024. Il giovane attaccante italiano si è messo in mostra anche nell’amichevole di ieri contro l’Anaune Val di Non, cercando di attirare l’interesse di qualche club.

Secondo quanto appreso dalla redazione di SpazioNapoli, il Napoli sarebbe in contatto con il Catanzaro per formalizzare il prestito di Ambrosino. Le parti stanno parlando in queste ore, con gli ultimi dettagli da limare. Non dovrebbero esserci intoppi nella trattativa, e la prossima settimana potrebbe arrivare l’accordo tra Napoli e Catanzaro per il prestito del giovane attaccante.

Dunque dopo l’esperienza in Serie B nella scorsa stagione, Ambrosino potrebbe ritornare nella categoria cadetta prima di tentare l’esperienza in Serie A. L’attaccante italiano – qualora andrà al Catanzaro – cercherà di dimostrare il suo valore, in modo da far titubare il Napoli circa un nuovo prestito nella prossima stagione.