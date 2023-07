“Andrà via, a breve decideremo dove”, lascia il Napoli: annuncio dell’agente

L’agente del giovane calciatore azzurro ha confermato che il suo assistito non rimarrà all’ombra del Vesuvio nella prossima stagione.

Le grandi squadre sono spesso in grado di sfruttare un settore giovanile di alto livello che produce parecchi talenti per ogni anno di età. Il Napoli è tra queste e ogni estate si ritrova con i migliori talenti in uscita dal campionato Primavera per motivi di età in attesa di sistemazione. Una volta concluso il percorso nel settore giovanile diventa infatti necessario stabilire un piano con la società per capire come è meglio muoversi per il futuro di ogni singolo calciatore. E il club azzurro tra talenti in uscita dalla Primavera e giovani rientranti da un prestito si trova alle prese con parecchie situazioni di mercato da risolvere nelle prossime settimane prima che termini la sessione di calciomercato.

L’agente di Iaccarino conferma l’uscita del suo assistito, resta da definire se sarà Serie B o Serie C

Tra questi c’è anche Gennaro Iaccarino, promettente centrocampista centrale nato nel 2003. Nella passata stagione è stato un’ottima risorsa per la formazione Primavera di Nicolò Frustalupi con 5 reti e 3 assist messi a segno in 28 presenze tra campionato Primavera 1 e Youth League. Ora però il suo futuro è nel calcio professionistico e dovrà quindi trovare una sistemazione assieme alla società per definire il suo futuro.

A tal proposito ha rilasciato alcune dichiarazione il suo procuratore Massimo Grillo ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Al momento il Napoli sta studiando alcune possibilità ed è ancora in fase di studio la scelta per il suo futuro che potrebbe essere in Serie B o in Serie C. Di seguito le parole dell’agente di Iaccarino: