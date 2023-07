Diego Maradona, rivelazione sconvolgente: i tifosi stentano a crederci

I tifosi stentano a credere nella rivelazione sconvolgente che riguarda Diego Armando Maradona: scoppia la polemica sul web

Per molti amanti del calcio, Diego Armando Maradona è stato il più grande calciatore di tutti i tempi. Per altri no, certo, ma rientra comunque tra i migliori. Sono modi diversi di vedere questo meraviglioso sport, e infatti ogni opinione va rispettata, per quanto non coincida con la propria. Ma è chiaro che quando si parla del Pibe de Oro, soprattutto per quel che ha fatto dal punto di vista sportivo per napoletani e argentini, cada sempre una lacrimuccia. Tuttavia, c’è anche chi crede che quelle imprese non contino più di tanto.

Spesso quando si parla di Maradona, si pensa sempre a quello che ha fatto nelle sue vicende extra-campo. Il gossip, i problemi con la droga e con la camorra. Tante visioni e critiche che con il calcio, quello puro, non hanno senso d’esistere. Per altri, però, quando si parla dell’argentino è necessario ricordare i problemi che gli hanno condizionato l’esistenza. Forse per hype, forse per avere delle visualizzazione o qualche like in più.

Fatto sta che, a quanto pare, ciò che pensa ‘Dellimellow’ su Maradona è tutto vero. Il tiktoker ha rilasciato un video che ha fatto molto discutere sulla carriera e le doti calcistiche del Pibe de Oro. Ed è inevitabile che sia scoppiata una grossa polemica sul web.

Tiktoker contro Maradona: dichiarazioni incredibili

Il tiktoker Dellimellow ha postato un video in cui esprime il suo parere calcistico e umano su Maradona: “Era una pippa immonda. E’ facile parlare con baggianate e populismo che usano tutti, è più complicato capire la forza di un calciatore. Palleggi virtuosi e conquiste di bassa lega… Maradona non era un professionista del calcio”.

Poi prosegue: “Giocava in un momento in cui essere professionisti non era necessario, mentre oggi farebbe panchina anche a Borriello. Ingannava avversari e arbitri per ottenere risultati. Il gol di mano, i problemi con doping e cocaina. Un mediocre”.

Inutile precisare che sul web in tanti si sono scagliati contro il tiktoker, tifosi napoletani e non. Perché Maradona era di chiunque amasse il calcio e si identificava con lui. Però il video ha ottenuto comunque tantissime interazioni, con le visualizzazioni schizzate alle stelle. Una sorta di ‘trabocchetto’ anche per quelli che vogliono criticare Dellimellow, che comunque godrà dei frutti del suo video. Intanto, le imprese di Maradona sono ancora sotto gli occhi di tutti a distanza di tanti anni.