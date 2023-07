Piace al Napoli, idea a sorpresa dal Torino: Cairo chiede ben 25 milioni di euro

Tra i molti obiettivi per il centrocampo del Napoli è spuntato anche un obiettivo che arriverebbe dalla squadra di Ivan Juric.

Nel corso di questa sessione estiva di calciomercato il Napoli è alla ricerca dei giusti rinforzi per permettere a Rudi Garcia di disporre di una formazione all’altezza di competere in tutte le competizioni. Non è un segreto il fatto che il club azzurro sia alla ricerca di un nuovo centrocampista per sopperire alla partenza di Tanguy Ndombele che è tornato al Tottenham dopo il mancato riscatto da parte della formazione partenopea. Nella lunga lista degli obiettivi presente sul taccuino del DS Mauro Meluso, si è aggiunto di recente un nuovo nome che arriverebbe dal Torino.

Napoli, occhi puntati su Ricci del Torino: profilo, età e caratteristiche. Ecco chi è

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, gli azzurri hanno puntato il mirino su Samuele Ricci. Il centrocampista del Torino è uno dei migliori giovani nel panorama calcistico italiano. Arrivato in granata nel gennaio 2022 ha saputo prendere per mano il centrocampo del Toro poco per volta fino a diventarne un punto fermo. Ad oggi infatti, assieme a Ivan Ilic è colui che possiede le chiavi della mediana della squadra di Ivan Juric. Ricci è ancora molto giovane, essendo un classe 2001, ma ha già accumulato una buona esperienza in Serie A tra Empoli e Torino.

Recentemente il numero 28d del Toro si è distino anche negli Europei Under 21 che però sono finiti malamente per l’Italia con l’eliminazione nei gironi. Nonostante ciò Ricci ha fornito sempre delle prestazioni positive essendo uno di quelli che si è salvato maggiormente. Nel Napoli potrebbe ricoprire sia il ruolo naturale di regista (dove c’è però un punto fermo come Lobotka) che agire come mezzala. Juric infatti ha spesso chiesto a Ricci di imparare a inserirsi di più e migliorare nel gioco offensivo realizzando più reti.

Il Mattino segnala che per convincere Urbano Cairo a separarsi dal suo talento serviranno almeno 25 milioni, una cifra non irrisoria per un giocatore il cui prezzo potrebbe anche lievitare se si dovesse aprire un’asta anche con la Lazio, altra squadra interessata a questo profilo. Molte delle possibilità economiche, e anche delle necessità in mediana, del Napoli saranno decretate dall’eventuale permanenza o meno di Zielinski in azzurro.