Osimhen e l’agente in ritiro, primo contatto con ADL: c’è la novità sul rinnovo

Dalla fine della passata stagione, in cui si è laureato campione d’Italia, il centravanti è sempre al centro delle voci del mercato. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis vuole provare a blindarlo a tutti i costi.

È arrivato ieri al ritiro di Dimaro per la sessione pomeridiana di allenamento. L’accoglienza che i tifosi, accorsi in migliaia in Trentino, gli hanno riservato è stata pressoché da grande star. Victor Osimhen ha conquistato completamente la città di Napoli ed il cuore dei suoi sostenitori. Da giorni, attraverso interviste e foto sui social, sta gridando al mondo quando la città partenopea con il suo tifo caldissimo lo abbia letteralmente stregato. La voglia di rimanere almeno per un’altra stagione c’è e allora De Laurentiis prova ad accontentare tutti.

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il contratto di Osimhen scade nel 2025 e ADL cercherà di adeguargli il contratto per arrivare ad una cifra che merita, chiedendo per lui circa 200 milioni di euro. Se è vero che il valore del giocatore si aggira su quei prezzi, lo stesso bomber nigeriano meriterebbe uno stipendio rinforzato rispetto a quello attuale.

Tutti e felici e contenti con Victor

Con un adeguamento e rinnovo di contratto, ad essere felici sarebbero in cinque. In primis il calciatore stesso che si sentirebbe più libero della sua scelta, poi la dirigenza per la promessa data e mantenuta al nigeriano ed in fine il gruppo squadra, l’allenatore e i tifosi. Rudi Garcia con Victor al “centro del villaggio” per un’altra stagione potrebbe ripartire da quanto di bello è stato fatto l’anno scorso (Kim escluso) e allora ecco che ieri a Dimaro con il centravanti è arrivato anche il suo agente Calenda. L’obiettivo sembra chiaro: al più presto verranno sistemati tutti i dettagli, ma la voglia di proseguire insieme è totale.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, dopo averlo detto anche pubblicamente, proverà a rinnovare un contratto che scade tra due anni. Al tempo stesso la sua richiesta elevatissima per il calciatore (200 milioni) ha cambiato decisamente lo scenario e le richieste dell’agente sono quelle di un ovvio aumento dell’ingaggio. Dai 4,5 milioni precipiti attualmente, si passerebbe ai 6,5 milioni con una eventuale clausola a 100 milioni e il prolungamento fino al 2026. La clausola, bassa per la dirigenza, rappresenta sicuramente il nodo principale di tutta la questione. Serve uno sforzo notevole, il Napoli potrebbe pagare ad un calciatore lo stipendio più alto mai pagato nella sua storia.