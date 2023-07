Colpo Napoli, pronte le visite mediche per il nuovo acquisto: tutto confermato

Il Napoli è sempre molto attento a cogliere le occasioni di mercato, specialmente se si tratta di giovanissimi dal futuro assicurato

Per ora la campagna acquisti del Napoli è risultata piuttosto piatta, poche le operazioni finora concluse. Il motivo è probabilmente da ricondurre ai cambiamenti in dirigenza, con l’addio di Giuntoli e l’avvicendamento del nuovo direttore sportivo Mauro Meluso.

Dall’inizio dell’era De Laurentiis il Napoli ha fatto dello scouting una delle sue armi migliori, negli anni sono tanti i giovani talenti acquistati e poi rivenduti a cifre astronomiche. Nonostante il cambio ds, il Napoli non vuole fermare questo trend. Infatti è in chiusura l’affare che porterebbe alle pendici del Vesuvio Elia Caprile, uno dei giovani portieri più promettenti in circolazione.

Caprile-Napoli, visite mediche in programma, poi sarà girato in prestito in Serie A

Come riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com infatti, è in chiusura l’affare che porterebbe al Napoli, dal Bari, Elia Caprile. Gli azzurri avrebbero già fissato le visite mediche nei prossimi giorni.

Tuttavia, per indossare ufficialmente la maglia azzurra il giovane portiere dovrà attendere. Infatti Caprile sarà girato in prestito all’Empoli, dove avrà il difficile compito di sostituire Vicario, ceduto quest’estate al Tottenham.